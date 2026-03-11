El tiempo en Salceda de Caselas: previsión meteorológica para hoy, miércoles 11 de marzo

Hoy, 11 de marzo de 2026, Salceda de Caselas se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la posibilidad de lluvias escasas a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una ligera probabilidad de precipitación del 40% en las primeras horas, aumentando a un 80% entre las 7 y las 13 horas. Las temperaturas se mantendrán frescas, oscilando entre los 9 y 14 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de las 14 horas.

La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las horas más frías de la mañana, lo que podría contribuir a la sensación de frío. A medida que avance el día, la humedad disminuirá ligeramente, pero se mantendrá en niveles elevados, lo que podría generar una sensación de bochorno en combinación con las temperaturas.

El viento soplará de dirección variable, predominando del noreste y del norte, con velocidades que oscilarán entre 5 y 10 km/h. En las horas más activas, especialmente entre las 15 y las 17 horas, se espera que el viento alcance rachas de hasta 21 km/h, lo que podría generar una sensación térmica más baja de lo que indican los termómetros.

A lo largo de la tarde, el cielo permanecerá cubierto, con intervalos nubosos y la posibilidad de que se presenten algunas lluvias ligeras. La probabilidad de tormenta se mantendrá en un 35% entre las 13 y las 19 horas, aunque no se anticipan fenómenos severos. La visibilidad podría verse afectada por la bruma y la niebla, especialmente en las primeras horas del día y al caer la tarde.

Los amantes de las actividades al aire libre deben tener en cuenta las condiciones climáticas y prepararse para un día fresco y húmedo. Se recomienda llevar ropa adecuada para el frío y la posibilidad de lluvia. Aquellos que necesiten desplazarse deben estar atentos a las condiciones de visibilidad, que podrían verse reducidas por la niebla en ciertos momentos del día.

En resumen, Salceda de Caselas experimentará un día mayormente cubierto, con temperaturas frescas, alta humedad y la posibilidad de lluvias ligeras. Es un día ideal para actividades en interiores, mientras que las actividades al aire libre deben ser planificadas con precaución.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-10T20:57:12.