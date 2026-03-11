El tiempo en Ribadumia: previsión meteorológica para hoy, miércoles 11 de marzo

Hoy, 11 de marzo de 2026, Ribadumia se prepara para un día marcado por la bruma y la posibilidad de lluvias escasas. Desde las primeras horas de la mañana, la visibilidad se verá afectada por la bruma, que persistirá hasta el mediodía. Las temperaturas se mantendrán estables, rondando los 11 grados durante la mayor parte del día, lo que contribuirá a una sensación de frescura en el ambiente.

A medida que avance la jornada, se espera que el cielo se cubra de nubes, con un aumento en la probabilidad de precipitaciones. En las horas de la tarde, la probabilidad de lluvia alcanzará un 70% entre las 10:00 y las 14:00, y un 100% entre las 14:00 y las 19:00. Las lluvias serán ligeras, con acumulaciones que podrían llegar a 0.4 mm, lo que indica que, aunque no se prevén tormentas intensas, es recomendable llevar paraguas o impermeables si se planea salir.

La humedad relativa se mantendrá alta, alcanzando hasta un 94% en las horas de la mañana, lo que puede hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros. A medida que el día avance, la humedad comenzará a disminuir ligeramente, pero se mantendrá en niveles elevados, lo que podría generar una sensación de pesadez en el ambiente.

El viento soplará desde el noreste, con velocidades que oscilarán entre 2 y 4 km/h en las primeras horas, aumentando a 5-6 km/h durante la tarde. En la tarde, se prevé que el viento cambie de dirección hacia el sur, alcanzando rachas de hasta 13 km/h, lo que podría contribuir a un ligero aumento en la sensación de frescura.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se estima que será del 55% en las primeras horas del día, disminuyendo a un 30% por la tarde. Esto sugiere que, aunque hay posibilidades de actividad eléctrica, no se anticipan condiciones severas.

A medida que se acerque la noche, el cielo permanecerá cubierto, y las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 12 grados hacia el final del día. La bruma podría regresar, afectando nuevamente la visibilidad. En resumen, se recomienda a los habitantes de Ribadumia que se preparen para un día fresco y húmedo, con la posibilidad de lluvias ligeras y un cielo mayormente nublado.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-10T20:57:12.