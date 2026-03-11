El tiempo en Redondela: previsión meteorológica para hoy, miércoles 11 de marzo

Hoy, 11 de marzo de 2026, Redondela se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una ligera posibilidad de lluvia escasa en algunos momentos, especialmente durante la mañana y la tarde. La probabilidad de precipitación se sitúa en un 55% entre las 01:00 y las 07:00, aumentando a un 90% entre las 07:00 y las 13:00, lo que sugiere que es probable que los residentes experimenten algunas gotas de lluvia durante este periodo.

La temperatura se mantendrá bastante estable, oscilando entre los 10 y 14 grados . Las primeras horas del día comenzarán con temperaturas de 10 grados, alcanzando un máximo de 16 grados hacia la tarde. A medida que avance el día, la sensación térmica podría verse afectada por la humedad relativa, que se mantendrá alta, rondando entre el 88% y el 95%. Esto podría hacer que el ambiente se sienta más frío de lo que realmente es, especialmente en las horas más frescas de la mañana y al caer la tarde.

El viento soplará desde el sureste, con velocidades que variarán entre 2 y 6 km/h. Durante la mañana, se espera que el viento sea más suave, aumentando ligeramente en intensidad hacia la tarde, lo que podría contribuir a una sensación de frescura en el ambiente. Las rachas máximas de viento alcanzarán hasta 17 km/h en las horas centrales del día, lo que podría ser notable para quienes se encuentren al aire libre.

A medida que se acerque la noche, el cielo permanecerá cubierto, y la probabilidad de lluvia escasa se mantendrá, aunque las precipitaciones serán mínimas. La visibilidad podría verse afectada por la presencia de bruma y niebla, especialmente en las primeras horas de la mañana y al caer la tarde, lo que podría complicar la circulación en las carreteras.

En resumen, los habitantes de Redondela deben prepararse para un día mayormente nublado, con temperaturas frescas y la posibilidad de algunas lluvias ligeras. Es recomendable llevar un paraguas y abrigarse adecuadamente si se planea salir, ya que la combinación de humedad y viento puede hacer que la sensación térmica sea más fría.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-10T20:57:12.