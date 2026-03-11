El tiempo en Redondela: previsión meteorológica para hoy, miércoles 11 de marzo
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Redondela según los datos de la AEMET
Faro de Vigo
Hoy, 11 de marzo de 2026, Redondela se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una ligera posibilidad de lluvia escasa en algunos momentos, especialmente durante la mañana y la tarde. La probabilidad de precipitación se sitúa en un 55% entre las 01:00 y las 07:00, aumentando a un 90% entre las 07:00 y las 13:00, lo que sugiere que es probable que los residentes experimenten algunas gotas de lluvia durante este periodo.
La temperatura se mantendrá bastante estable, oscilando entre los 10 y 14 grados . Las primeras horas del día comenzarán con temperaturas de 10 grados, alcanzando un máximo de 16 grados hacia la tarde. A medida que avance el día, la sensación térmica podría verse afectada por la humedad relativa, que se mantendrá alta, rondando entre el 88% y el 95%. Esto podría hacer que el ambiente se sienta más frío de lo que realmente es, especialmente en las horas más frescas de la mañana y al caer la tarde.
El viento soplará desde el sureste, con velocidades que variarán entre 2 y 6 km/h. Durante la mañana, se espera que el viento sea más suave, aumentando ligeramente en intensidad hacia la tarde, lo que podría contribuir a una sensación de frescura en el ambiente. Las rachas máximas de viento alcanzarán hasta 17 km/h en las horas centrales del día, lo que podría ser notable para quienes se encuentren al aire libre.
A medida que se acerque la noche, el cielo permanecerá cubierto, y la probabilidad de lluvia escasa se mantendrá, aunque las precipitaciones serán mínimas. La visibilidad podría verse afectada por la presencia de bruma y niebla, especialmente en las primeras horas de la mañana y al caer la tarde, lo que podría complicar la circulación en las carreteras.
En resumen, los habitantes de Redondela deben prepararse para un día mayormente nublado, con temperaturas frescas y la posibilidad de algunas lluvias ligeras. Es recomendable llevar un paraguas y abrigarse adecuadamente si se planea salir, ya que la combinación de humedad y viento puede hacer que la sensación térmica sea más fría.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-10T20:57:12.
- Una madre con una hija de 10 años en O Porriño: «Llegué del trabajo y vimos que ya no teníamos casa»
- La flota gallega inicia la campaña en Malvinas tras los buenos datos científicos del calamar: «Estamos volviendo a la normalidad»
- El nuevo centro de salud Olimpia Valencia de Vigo abre sus puertas a medio gas: «No sabemos cuándo podremos pedir cita»
- El Celta pierde a Miguel Román por lesión para lo que resta de temporada
- Carvajal sale en defensa de sus aplausos a Iago Aspas: «Ese gesto significa respeto a una leyenda de nuestra liga»
- Louzán admite que Vigo «está a las puertas» de ser sede del Mundial, pero omite la reforma de Tribuna
- Final feliz a cuatro días en altura
- El Gobierno gallego aprueba el nuevo decreto de FP que incluye a profesionales en activo y prejubilados como docentes