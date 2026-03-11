El tiempo en Pontevedra: previsión meteorológica para hoy, miércoles 11 de marzo

Hoy, 11 de marzo de 2026, Pontevedra se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con algunas posibilidades de lluvia a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con temperaturas que rondan los 10 grados centígrados. A medida que avance la jornada, la temperatura aumentará ligeramente, alcanzando un máximo de 17 grados en las horas de la tarde.

La probabilidad de precipitación es notable, con un 60% de posibilidades de lluvia entre las 01:00 y las 07:00, y un 95% entre las 07:00 y las 13:00. Esto sugiere que las primeras horas del día serán las más propensas a recibir lluvias, aunque se espera que sean escasas, con acumulaciones que no superarán los 0.3 mm. A partir de la tarde, la probabilidad de lluvia disminuirá, y se espera que el tiempo se mantenga más estable, aunque todavía con nubes presentes.

El viento soplará desde el norte y el noreste, con velocidades que oscilarán entre 2 y 6 km/h en las primeras horas, aumentando ligeramente a medida que el día avanza. En la tarde, se prevé que el viento alcance rachas de hasta 11 km/h, especialmente desde el suroeste, lo que podría generar una sensación térmica más fresca a pesar del aumento de la temperatura.

La humedad relativa se mantendrá alta durante todo el día, comenzando en un 96% por la mañana y bajando gradualmente a un 79% en la tarde. Esta alta humedad, combinada con las temperaturas frescas, puede hacer que el ambiente se sienta más frío de lo que realmente es, por lo que se recomienda a los ciudadanos vestirse adecuadamente para evitar incomodidades.

En cuanto a la nubosidad, se espera que el cielo permanezca cubierto durante la mayor parte del día, con algunas variaciones hacia la tarde, donde podrían aparecer nubes altas. Sin embargo, no se anticipan tormentas significativas, ya que la probabilidad de tormenta es del 50% en la mañana y disminuye a un 0% en la tarde.

En resumen, Pontevedra experimentará un día mayormente nublado con posibilidades de lluvia, temperaturas frescas y un viento moderado. Se aconseja a los residentes estar preparados para la lluvia en las primeras horas del día y disfrutar de un ambiente más templado hacia la tarde.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-10T20:57:12.