El tiempo en Pontecesures: previsión meteorológica para hoy, miércoles 11 de marzo
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Pontecesures según los datos de la AEMET
Faro de Vigo
Hoy, 11 de marzo de 2026, Pontecesures se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la posibilidad de lluvias escasas a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una temperatura constante de 10 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 90%, lo que puede generar una sensación de bochorno a pesar de las temperaturas frescas.
A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura se mantenga en torno a los 10 grados, con ligeras variaciones. La bruma será un fenómeno notable en las horas centrales del día, especialmente entre las 4 y las 8 de la tarde, lo que podría afectar la visibilidad en las carreteras y en las actividades al aire libre. La bruma, junto con la alta humedad, creará un ambiente denso y húmedo, lo que podría resultar incómodo para quienes se encuentren en la calle.
Las precipitaciones son un factor a tener en cuenta, con un total acumulado de 0.6 mm pronosticados para la mañana y 0.7 mm en la tarde. La probabilidad de lluvia es alta, alcanzando el 100% entre las 7 y las 13 horas, lo que sugiere que es muy probable que los residentes de Pontecesures necesiten paraguas o impermeables si planean salir. Las lluvias serán ligeras, pero constantes, lo que podría generar charcos y un suelo resbaladizo.
El viento soplará desde el sur a una velocidad de entre 3 y 5 km/h, lo que no debería causar problemas significativos, pero puede contribuir a la sensación de frío, especialmente en combinación con la humedad. Las ráfagas de viento podrían alcanzar hasta 15 km/h en las horas más activas del día, lo que podría ser un factor a considerar para quienes realicen actividades al aire libre.
En cuanto a la probabilidad de tormentas, se estima que será del 50% entre las 7 y las 13 horas, lo que indica que, aunque las tormentas no son seguras, no se pueden descartar. La tarde se presentará con temperaturas que oscilarán entre los 12 y 16 grados, con un ligero descenso hacia la noche, cuando se espera que la temperatura baje a 9 grados.
A medida que se acerque el ocaso, previsto para las 19:36, el cielo permanecerá cubierto, y la bruma podría intensificarse, creando un ambiente sombrío y fresco. Los residentes deben estar preparados para un día húmedo y fresco, con la posibilidad de lluvias intermitentes y un cielo mayormente nublado.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-10T20:57:12.
