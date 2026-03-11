El tiempo en Pontecesures: previsión meteorológica para hoy, miércoles 11 de marzo

Hoy, 11 de marzo de 2026, Pontecesures se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la posibilidad de lluvias escasas a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una temperatura constante de 10 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 90%, lo que puede generar una sensación de bochorno a pesar de las temperaturas frescas.

A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura se mantenga en torno a los 10 grados, con ligeras variaciones. La bruma será un fenómeno notable en las horas centrales del día, especialmente entre las 4 y las 8 de la tarde, lo que podría afectar la visibilidad en las carreteras y en las actividades al aire libre. La bruma, junto con la alta humedad, creará un ambiente denso y húmedo, lo que podría resultar incómodo para quienes se encuentren en la calle.

Las precipitaciones son un factor a tener en cuenta, con un total acumulado de 0.6 mm pronosticados para la mañana y 0.7 mm en la tarde. La probabilidad de lluvia es alta, alcanzando el 100% entre las 7 y las 13 horas, lo que sugiere que es muy probable que los residentes de Pontecesures necesiten paraguas o impermeables si planean salir. Las lluvias serán ligeras, pero constantes, lo que podría generar charcos y un suelo resbaladizo.

El viento soplará desde el sur a una velocidad de entre 3 y 5 km/h, lo que no debería causar problemas significativos, pero puede contribuir a la sensación de frío, especialmente en combinación con la humedad. Las ráfagas de viento podrían alcanzar hasta 15 km/h en las horas más activas del día, lo que podría ser un factor a considerar para quienes realicen actividades al aire libre.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se estima que será del 50% entre las 7 y las 13 horas, lo que indica que, aunque las tormentas no son seguras, no se pueden descartar. La tarde se presentará con temperaturas que oscilarán entre los 12 y 16 grados, con un ligero descenso hacia la noche, cuando se espera que la temperatura baje a 9 grados.

A medida que se acerque el ocaso, previsto para las 19:36, el cielo permanecerá cubierto, y la bruma podría intensificarse, creando un ambiente sombrío y fresco. Los residentes deben estar preparados para un día húmedo y fresco, con la posibilidad de lluvias intermitentes y un cielo mayormente nublado.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-10T20:57:12.