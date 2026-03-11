El tiempo en Ponteareas: previsión meteorológica para hoy, miércoles 11 de marzo

Hoy, 11 de marzo de 2026, Ponteareas se despertará bajo un cielo mayormente brumoso, con condiciones que se mantendrán a lo largo de la mañana. Desde las primeras horas, la visibilidad se verá reducida debido a la bruma, que persistirá hasta el mediodía. Las temperaturas matutinas rondarán los 9 a 10 grados , lo que puede resultar fresco para quienes salgan a la calle. La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las horas más tempranas, lo que acentuará la sensación de frío.

A medida que avance el día, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando un máximo de 18 grados por la tarde. Sin embargo, la sensación térmica podría ser más baja debido a la presencia de viento. Este soplará de dirección variable, predominando del norte y noroeste, con velocidades que oscilarán entre 5 y 8 km/h, y rachas que podrían llegar hasta los 19 km/h en las horas centrales del día. Este viento, aunque moderado, puede hacer que la temperatura se sienta más fresca de lo que realmente es.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé un 30% de posibilidades de lluvia durante la mañana, aumentando a un 60% por la tarde. Las lluvias serán escasas, con acumulaciones que no superarán los 0.2 mm, pero es recomendable llevar un paraguas si se planea salir. La probabilidad de tormentas también se sitúa en un 30% en las primeras horas, aumentando a un 55% en la tarde, lo que podría traer consigo algunas tormentas aisladas.

La visibilidad podría verse afectada por la niebla en las primeras horas del día, especialmente en las zonas más bajas y cercanas a ríos o cuerpos de agua. A medida que el día avance, la niebla dará paso a un cielo más cubierto, con nubes que irán aumentando en densidad. A partir de la tarde, se espera que el cielo esté cubierto, lo que podría dar lugar a un ambiente más sombrío.

En resumen, Ponteareas experimentará un día fresco y brumoso, con posibilidades de lluvia y tormentas a medida que avance la jornada. Es un día ideal para actividades en interiores, aunque quienes necesiten salir deben estar preparados para condiciones cambiantes y llevar ropa adecuada para el tiempo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-10T20:57:12.