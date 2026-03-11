El tiempo en Ponte Caldelas: previsión meteorológica para hoy, miércoles 11 de marzo

Hoy, 11 de marzo de 2026, Ponte Caldelas se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de bruma y niebla en varias horas del día. Desde la madrugada, el cielo estará cubierto, con una temperatura constante de 9 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura se mantendrá en torno a los 9 a 10 grados, con una humedad relativa que alcanzará el 99% en las primeras horas, lo que contribuirá a la sensación de frío y a la formación de niebla.

A lo largo de la jornada, se espera que la bruma persista, especialmente en las horas de la tarde, cuando la temperatura podría llegar a los 11 grados. La probabilidad de precipitación es del 45% en las primeras horas, aumentando a un 80% entre las 7 y las 13 horas, y alcanzando un 85% entre las 13 y las 19 horas. Sin embargo, las precipitaciones serán escasas, con un total estimado de 0.2 mm, lo que sugiere que, aunque hay posibilidades de lluvia, no se anticipan acumulaciones significativas.

El viento soplará desde el este, con velocidades que oscilarán entre 2 y 4 km/h en las primeras horas, aumentando ligeramente a 5 km/h en la tarde. A medida que el día avance, se prevé que el viento cambie de dirección hacia el noreste y luego al norte, con ráfagas que podrían alcanzar hasta 11 km/h. Esto podría generar una sensación térmica más fresca, especialmente en combinación con la alta humedad.

En la tarde, la temperatura alcanzará su punto máximo de 12 a 13 grados, pero la sensación de frío persistirá debido a la humedad y el viento. La niebla se mantendrá en la zona, lo que podría afectar la visibilidad, especialmente en las horas de la tarde y la noche. A medida que se acerque la noche, el cielo volverá a cubrirse, y la temperatura descenderá a 9 grados, con una humedad que se mantendrá alta, alcanzando el 100% en las últimas horas del día.

Los habitantes de Ponte Caldelas deben estar preparados para un día gris y húmedo, con precauciones al conducir debido a la niebla y la posibilidad de lluvia ligera. La combinación de condiciones meteorológicas sugiere que será un día ideal para actividades en interiores, mientras que las actividades al aire libre podrían verse limitadas por la falta de visibilidad y el frío.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-10T20:57:12.