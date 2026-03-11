El tiempo en Poio: previsión meteorológica para hoy, miércoles 11 de marzo
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Poio según los datos de la AEMET
Faro de Vigo
El día de hoy, 11 de marzo de 2026, Poio se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con una notable presencia de nubes a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con temperaturas que se mantendrán estables en torno a los 10 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 99% en las horas más frescas, lo que puede generar una sensación de frío mayor.
A medida que avance el día, se espera que las condiciones se mantengan similares, con temperaturas que oscilarán entre los 10 y 16 grados . La probabilidad de precipitación es significativa, especialmente en las primeras horas de la tarde, donde se prevé un 95% de probabilidad de lluvia entre las 07:00 y las 13:00. Las precipitaciones serán escasas, con acumulados que no superarán los 0.3 mm, pero podrían ser suficientes para generar un ambiente húmedo y fresco.
El viento soplará desde el norte y el noreste, con velocidades que variarán entre 1 y 6 km/h, aumentando ligeramente en las horas de la tarde. Las rachas máximas podrían alcanzar hasta 11 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fría, especialmente en áreas expuestas.
En cuanto a la probabilidad de tormentas, se estima que habrá un 55% de posibilidad entre las 07:00 y las 13:00, aunque no se anticipan tormentas severas. Sin embargo, es recomendable que los residentes de Poio estén preparados para posibles chubascos durante el día, especialmente en la franja horaria mencionada.
A medida que se acerque la tarde, las condiciones meteorológicas comenzarán a mejorar ligeramente, con una disminución en la probabilidad de lluvia y un cielo que podría despejarse un poco hacia la noche. Las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 10 grados hacia el final del día.
En resumen, el día en Poio se caracterizará por un tiempo mayormente cubierto, con lluvias escasas y temperaturas frescas. Se aconseja a los habitantes que se preparen para un día húmedo y que lleven consigo paraguas o impermeables si planean salir, especialmente durante las horas de mayor probabilidad de lluvia.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-10T20:57:12.
