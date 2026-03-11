El tiempo en Pazos de Borbén: previsión meteorológica para hoy, miércoles 11 de marzo

Hoy, 11 de marzo de 2026, la predicción meteorológica para Pazos de Borbén indica un día mayormente cubierto, con la posibilidad de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una ligera probabilidad de precipitación del 40% en las primeras horas, aumentando a un 65% entre las 07:00 y las 13:00. Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 9 y 15 grados , alcanzando su punto máximo hacia la tarde.

La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las horas de la mañana, lo que podría contribuir a la sensación de frío y a la formación de bruma y niebla en algunas áreas. A medida que avance el día, la humedad comenzará a disminuir, pero se mantendrá en niveles elevados, lo que podría afectar la visibilidad, especialmente en las primeras horas.

El viento soplará desde el noreste, con velocidades que variarán entre 2 y 7 km/h. Las ráfagas de viento podrían ser más intensas en la tarde, alcanzando hasta 18 km/h, lo que podría generar una sensación térmica más fresca. A pesar de la presencia de nubes y la posibilidad de lluvia, las temperaturas relativamente suaves permitirán que la jornada sea llevadera para los habitantes de la zona.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se espera un 40% de posibilidad en las primeras horas, disminuyendo a un 0% después de la 19:00. Esto sugiere que, aunque la lluvia es posible, las tormentas eléctricas no son una preocupación significativa para hoy.

A medida que se acerque el ocaso, previsto para las 19:35, el cielo podría despejarse ligeramente, aunque se mantendrá una atmósfera brumosa. La combinación de la bruma y la niebla puede hacer que la visibilidad sea reducida, especialmente en las horas nocturnas.

En resumen, hoy en Pazos de Borbén se anticipa un día fresco y húmedo, con cielos cubiertos y la posibilidad de lluvias ligeras. Los residentes deben estar preparados para condiciones de visibilidad reducida y llevar ropa adecuada para el tiempo fresco y húmedo.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-10T20:57:12.