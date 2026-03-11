El tiempo en Oia: previsión meteorológica para hoy, miércoles 11 de marzo

El día de hoy, 11 de marzo de 2026, Oia se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con la posibilidad de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una descripción que indica "cubierto con lluvia escasa" en los periodos iniciales. Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 9 y 12 grados , lo que sugiere un ambiente fresco, especialmente en las primeras horas del día.

A medida que avance la mañana, la temperatura alcanzará los 11 grados, y la humedad relativa se mantendrá alta, alcanzando el 92% en las horas centrales. Esto puede generar una sensación de bochorno, a pesar de las temperaturas relativamente frescas. La bruma y la niebla serán características notables, especialmente en los periodos de la tarde, lo que podría afectar la visibilidad en las carreteras y en las actividades al aire libre.

La probabilidad de precipitación es significativa, con un 65% de posibilidades de lluvia entre las 01:00 y las 07:00, y un 75% entre las 07:00 y las 13:00. Sin embargo, las cantidades de lluvia esperadas son mínimas, con acumulaciones que no superarán los 0.1 mm en la mayoría de los periodos. A partir de la tarde, la probabilidad de lluvia disminuirá, aunque se mantendrá un 10% entre las 13:00 y las 19:00.

El viento soplará de dirección variable, predominando del noroeste y del norte, con velocidades que oscilarán entre 2 y 6 km/h en las primeras horas, aumentando a 7 km/h en la tarde. Las rachas máximas podrían alcanzar hasta 19 km/h, lo que podría generar una sensación de frescor adicional, especialmente en las zonas costeras.

A medida que se acerque la noche, el cielo se mantendrá mayormente nublado, con temperaturas que descenderán a 10 grados hacia el final del día. La humedad relativa se mantendrá alta, alcanzando el 88% en las últimas horas, lo que podría contribuir a la formación de niebla.

En resumen, Oia experimentará un día fresco y nublado, con lluvias escasas y una alta humedad. Se recomienda a los residentes y visitantes que se preparen para condiciones de visibilidad reducida y que consideren llevar ropa adecuada para el tiempo fresco y húmedo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-10T20:57:12.