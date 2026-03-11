Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El tiempo en O Rosal: previsión meteorológica para hoy, miércoles 11 de marzo

Esta es la predicción del tiempo para hoy en O Rosal según los datos de la AEMET

Faro de Vigo

El día de hoy, 11 de marzo de 2026, O Rosal se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con una notable presencia de bruma en las primeras horas de la mañana. Desde la medianoche hasta las 8 de la mañana, el cielo estará completamente cubierto, lo que podría generar una sensación de humedad y frescura en el ambiente. Las temperaturas durante este periodo oscilarán entre los 10 y 11 grados , con una humedad relativa que alcanzará hasta el 98%, lo que acentuará la sensación de frío.

A medida que avance la mañana, se espera que la bruma persista hasta alrededor de las 10 de la mañana, cuando el cielo comenzará a despejarse ligeramente, aunque seguirá predominando el estado cubierto. Las temperaturas irán aumentando gradualmente, alcanzando un máximo de 16 grados hacia la tarde. La humedad comenzará a disminuir, pero se mantendrá en niveles relativamente altos, rondando el 90%.

En cuanto a las precipitaciones, no se anticipan lluvias significativas durante el día, aunque hay una probabilidad del 40% de que se produzcan algunas lloviznas ligeras entre la 1 y las 7 de la tarde. Sin embargo, la cantidad de precipitación esperada es mínima, con un acumulado de solo 0.1 mm. La probabilidad de tormentas también se sitúa en un 35% durante este mismo periodo, lo que sugiere que, aunque las condiciones no son ideales, no se descartan eventos aislados.

El viento será otro factor a tener en cuenta. Durante la mañana, se registrarán vientos suaves de dirección noreste, con velocidades que oscilarán entre 3 y 4 km/h. A medida que avance el día, el viento cambiará a dirección este y aumentará ligeramente en intensidad, alcanzando hasta 10 km/h en la tarde. Esto podría contribuir a una sensación térmica más fresca, especialmente en las horas más tempranas del día.

En resumen, O Rosal experimentará un día mayormente cubierto con temperaturas frescas y una alta humedad. Aunque hay una ligera posibilidad de lloviznas y tormentas, se espera que el tiempo se mantenga estable, permitiendo que los residentes disfruten de un día tranquilo, aunque algo gris. Es recomendable llevar abrigo y estar atentos a las condiciones del tiempo, especialmente si se planea salir al aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-10T20:57:12.

TEMAS

