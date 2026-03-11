El tiempo en O Porriño: previsión meteorológica para hoy, miércoles 11 de marzo

El día de hoy, 11 de marzo de 2026, O Porriño se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la posibilidad de lluvias escasas a lo largo del día. Desde la madrugada, el cielo estará cubierto, con una ligera lluvia que se espera en las primeras horas, acumulando alrededor de 0.2 mm de precipitación. A medida que avance la mañana, las condiciones se mantendrán similares, con temperaturas que rondarán los 10 grados .

La humedad relativa será alta, alcanzando hasta el 100% en algunos momentos, lo que puede generar una sensación de bochorno. A lo largo de la mañana, la probabilidad de precipitación se sitúa en un 40%, aumentando a un 80% entre las 07:00 y las 13:00, lo que sugiere que las lluvias podrían intensificarse durante este periodo. Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 9 y 10 grados .

El viento soplará desde el este y sureste, con velocidades que variarán entre 2 y 6 km/h, aumentando ligeramente en la tarde. A partir de las 14:00, se espera que el viento cambie de dirección hacia el noreste, alcanzando rachas de hasta 21 km/h. Esto podría contribuir a una sensación térmica más fresca, especialmente en combinación con la alta humedad.

Durante la tarde, el cielo seguirá cubierto, con temperaturas que alcanzarán un máximo de 16 grados . La probabilidad de tormentas se mantendrá en un 35% entre las 13:00 y las 19:00, lo que indica que es posible que se produzcan tormentas aisladas. La precipitación acumulada podría llegar a 0.1 mm en este periodo.

A medida que se acerque la noche, las condiciones meteorológicas comenzarán a mejorar ligeramente, aunque el cielo seguirá cubierto. Las temperaturas descenderán a alrededor de 12 grados hacia la noche, y la probabilidad de lluvia disminuirá significativamente, con un 0% de probabilidad entre las 19:00 y las 01:00 del día siguiente.

En resumen, O Porriño experimentará un día mayormente cubierto con lluvias escasas, temperaturas frescas y alta humedad. Se recomienda a los residentes estar preparados para posibles lluvias y tormentas, especialmente durante la mañana y la tarde.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-10T20:57:12.