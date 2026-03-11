El tiempo en O Grove: previsión meteorológica para hoy, miércoles 11 de marzo

El día de hoy, 11 de marzo de 2026, O Grove se verá afectado por un tiempo predominantemente cubierto, con nubes que dominarán el cielo durante la mayor parte de la jornada. Desde la madrugada, el estado del cielo se mantendrá cubierto, con una ligera posibilidad de lluvia escasa en las primeras horas, especialmente entre las 2:00 y las 3:00 AM, donde se prevé una precipitación de 0.2 mm. A lo largo del día, la probabilidad de lluvia se mantendrá en torno al 85% en las primeras horas, alcanzando el 100% entre las 7:00 y las 1:00 PM, lo que sugiere que es probable que se registren algunas lluvias ligeras.

Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 11 y 15 grados . En las primeras horas de la mañana, la temperatura será de 11 grados, aumentando ligeramente a 12 grados hacia el mediodía. A medida que avance la tarde, se espera que la temperatura alcance un máximo de 15 grados, antes de descender nuevamente a 11 grados por la noche. La humedad relativa será alta, rondando entre el 92% y el 97%, lo que contribuirá a una sensación de frescura y podría hacer que las lluvias se sientan más intensas.

El viento soplará desde el sur y el sureste, con velocidades que variarán entre 3 y 11 km/h. Las ráfagas de viento más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 15 km/h. Este viento suave, combinado con la alta humedad, podría generar una sensación de bochorno, a pesar de las temperaturas relativamente frescas.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se prevé un 50% de posibilidad entre las 1:00 y las 7:00 AM, lo que podría indicar la llegada de un sistema frontal que traiga consigo condiciones más inestables. Sin embargo, a medida que avance el día, esta probabilidad disminuirá, y para la tarde y la noche, se espera que el tiempo se estabilice, aunque las nubes permanecerán.

Los amantes de las actividades al aire libre deben tener en cuenta que, aunque las lluvias no serán intensas, es recomendable llevar un paraguas o impermeable si planean salir. La visibilidad podría verse afectada por la niebla y la lluvia ligera, especialmente en las primeras horas del día. En resumen, O Grove experimentará un día mayormente nublado y fresco, con algunas lluvias ligeras y un ambiente húmedo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-10T20:57:12.