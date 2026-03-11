El tiempo en Nigrán: previsión meteorológica para hoy, miércoles 11 de marzo

El día de hoy, 11 de marzo de 2026, Nigrán se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con una notable presencia de nubes a lo largo de la jornada. Desde la madrugada hasta la mañana, el cielo permanecerá cubierto, con temperaturas que oscilarán entre los 10 y 11 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta el 99%, lo que generará una sensación de bochorno en el ambiente.

A medida que avance el día, se prevé que la situación meteorológica se mantenga similar, con cielos cubiertos y algunas posibilidades de lluvia escasa. En particular, se espera que entre las 5 y las 8 de la mañana, la probabilidad de precipitación sea del 60%, lo que podría traducirse en ligeras lloviznas. La precipitación acumulada durante estas horas podría llegar a 0.1 mm, lo que no debería causar mayores inconvenientes, pero sí es recomendable llevar un paraguas si se planea salir.

Durante la tarde, las condiciones seguirán siendo mayormente nubladas, con temperaturas que alcanzarán un máximo de 15 grados . La probabilidad de lluvia se mantendrá en torno al 75% entre las 1 y las 7 de la tarde, lo que sugiere que es probable que se produzcan chubascos intermitentes. La sensación térmica podría verse afectada por la alta humedad, que se mantendrá en torno al 90%.

El viento soplará desde el este a velocidades que oscilarán entre los 4 y 9 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar hasta los 18 km/h en las horas más activas de la tarde. Esto podría generar una ligera brisa, pero no se anticipan condiciones de viento fuerte que puedan causar molestias.

Hacia la noche, el cielo continuará cubierto, con temperaturas que descenderán a alrededor de 12 grados . La probabilidad de lluvia disminuirá, pero aún se mantendrá en un 35% entre las 7 y las 9 de la noche. La humedad seguirá siendo alta, lo que podría dar lugar a la formación de niebla en las primeras horas de la mañana del día siguiente.

En resumen, el día en Nigrán se caracterizará por un tiempo mayormente cubierto, con posibilidades de lluvia escasa y temperaturas frescas. Se recomienda a los residentes y visitantes estar preparados para condiciones húmedas y llevar ropa adecuada para el tiempo.

