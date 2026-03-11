El tiempo en Mos: previsión meteorológica para hoy, miércoles 11 de marzo

Hoy, 11 de marzo de 2026, Mos se verá afectado por un tiempo mayormente nublado con posibilidades de lluvia escasa a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una ligera probabilidad de precipitaciones que alcanzará el 50% en las primeras horas y se mantendrá en torno al 85% entre las 07:00 y las 13:00. Se espera que la lluvia sea mínima, con acumulaciones de hasta 0.1 mm en algunos periodos.

Las temperaturas durante la jornada oscilarán entre los 9 y los 16 grados . La mañana comenzará fresca, con temperaturas alrededor de 9 grados, aumentando gradualmente hasta alcanzar los 16 grados en la tarde. Sin embargo, a medida que avance el día, se prevé un ligero descenso en la temperatura, que podría situarse en torno a los 14 grados hacia el final de la tarde.

La humedad relativa será alta, alcanzando el 98% en las primeras horas y manteniéndose por encima del 90% durante gran parte del día. Esto, combinado con la presencia de niebla y bruma, podría afectar la visibilidad, especialmente en las primeras horas de la mañana y al anochecer. La niebla será más densa en los periodos de la mañana y la tarde, lo que podría complicar el tráfico y las actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se espera que sople de dirección variable, predominando del sur y del noreste, con velocidades que oscilarán entre 1 y 9 km/h. Las rachas máximas podrían alcanzar hasta 18 km/h en las horas más activas del día, lo que podría generar una sensación térmica más fresca.

La probabilidad de tormentas también está presente, con un 40% de posibilidad en las primeras horas y un 50% entre las 07:00 y las 13:00. Sin embargo, no se anticipan tormentas severas, aunque es recomendable estar atentos a posibles cambios en las condiciones meteorológicas.

A medida que se acerque la tarde, el cielo se mantendrá cubierto, pero se espera que las condiciones de lluvia disminuyan, dando paso a un ambiente más estable. La puesta de sol se producirá a las 19:36, momento en el que las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, cerrando el día con un ambiente fresco y húmedo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-10T20:57:12.