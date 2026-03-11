El tiempo en Mos: previsión meteorológica para hoy, miércoles 11 de marzo
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Mos según los datos de la AEMET
Faro de Vigo
Hoy, 11 de marzo de 2026, Mos se verá afectado por un tiempo mayormente nublado con posibilidades de lluvia escasa a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una ligera probabilidad de precipitaciones que alcanzará el 50% en las primeras horas y se mantendrá en torno al 85% entre las 07:00 y las 13:00. Se espera que la lluvia sea mínima, con acumulaciones de hasta 0.1 mm en algunos periodos.
Las temperaturas durante la jornada oscilarán entre los 9 y los 16 grados . La mañana comenzará fresca, con temperaturas alrededor de 9 grados, aumentando gradualmente hasta alcanzar los 16 grados en la tarde. Sin embargo, a medida que avance el día, se prevé un ligero descenso en la temperatura, que podría situarse en torno a los 14 grados hacia el final de la tarde.
La humedad relativa será alta, alcanzando el 98% en las primeras horas y manteniéndose por encima del 90% durante gran parte del día. Esto, combinado con la presencia de niebla y bruma, podría afectar la visibilidad, especialmente en las primeras horas de la mañana y al anochecer. La niebla será más densa en los periodos de la mañana y la tarde, lo que podría complicar el tráfico y las actividades al aire libre.
En cuanto al viento, se espera que sople de dirección variable, predominando del sur y del noreste, con velocidades que oscilarán entre 1 y 9 km/h. Las rachas máximas podrían alcanzar hasta 18 km/h en las horas más activas del día, lo que podría generar una sensación térmica más fresca.
La probabilidad de tormentas también está presente, con un 40% de posibilidad en las primeras horas y un 50% entre las 07:00 y las 13:00. Sin embargo, no se anticipan tormentas severas, aunque es recomendable estar atentos a posibles cambios en las condiciones meteorológicas.
A medida que se acerque la tarde, el cielo se mantendrá cubierto, pero se espera que las condiciones de lluvia disminuyan, dando paso a un ambiente más estable. La puesta de sol se producirá a las 19:36, momento en el que las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, cerrando el día con un ambiente fresco y húmedo.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-10T20:57:12.
