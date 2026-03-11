El tiempo en Moraña: previsión meteorológica para hoy, miércoles 11 de marzo
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Moraña según los datos de la AEMET
Faro de Vigo
Hoy, 11 de marzo de 2026, Moraña se verá afectada por un tiempo predominantemente cubierto, con la posibilidad de bruma y lluvias escasas a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con temperaturas que rondarán los 10 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 96% en las primeras horas, lo que contribuirá a una sensación de frescor y a la formación de bruma en algunos momentos.
A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura se mantenga estable, sin grandes variaciones, oscilando entre los 10 y 11 grados. La probabilidad de precipitación es notable, con un 65% de posibilidades de lluvia en las primeras horas, aumentando a un 95% entre las 07:00 y las 13:00. Las precipitaciones serán ligeras, con acumulados que podrían llegar a 0.2 mm en las primeras horas y hasta 0.6 mm en la franja horaria de la tarde.
El viento soplará de forma moderada, con velocidades que oscilarán entre 1 y 3 km/h en las primeras horas, aumentando a 4 y 5 km/h en la tarde. La dirección del viento variará, predominando del noreste y sureste, lo que podría influir en la sensación térmica, haciéndola más fresca. A lo largo del día, se prevé que el viento alcance rachas de hasta 14 km/h, especialmente en las horas de la tarde.
La probabilidad de tormenta también es significativa, alcanzando un 50% en las primeras horas y bajando a un 35% entre las 13:00 y las 19:00. Esto sugiere que, aunque las tormentas no son garantizadas, los residentes deben estar preparados para condiciones cambiantes y posibles chubascos.
En cuanto a la visibilidad, se verá afectada por la bruma y la niebla, especialmente en las primeras horas del día, lo que podría dificultar la conducción y las actividades al aire libre. Se recomienda precaución a los conductores y a quienes planeen actividades al exterior.
A medida que el día avance, se espera que las temperaturas comiencen a descender ligeramente, alcanzando un máximo de 16 grados en la tarde y bajando a 9 grados hacia la noche. El ocaso se producirá a las 19:36, marcando el final de un día que, aunque fresco y húmedo, también ofrecerá momentos de calma entre las nubes.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-10T20:57:12.
- Una madre con una hija de 10 años en O Porriño: «Llegué del trabajo y vimos que ya no teníamos casa»
- La flota gallega inicia la campaña en Malvinas tras los buenos datos científicos del calamar: «Estamos volviendo a la normalidad»
- El nuevo centro de salud Olimpia Valencia de Vigo abre sus puertas a medio gas: «No sabemos cuándo podremos pedir cita»
- El Celta pierde a Miguel Román por lesión para lo que resta de temporada
- Carvajal sale en defensa de sus aplausos a Iago Aspas: «Ese gesto significa respeto a una leyenda de nuestra liga»
- Louzán admite que Vigo «está a las puertas» de ser sede del Mundial, pero omite la reforma de Tribuna
- Final feliz a cuatro días en altura
- El Gobierno gallego aprueba el nuevo decreto de FP que incluye a profesionales en activo y prejubilados como docentes