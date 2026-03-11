El tiempo en Moraña: previsión meteorológica para hoy, miércoles 11 de marzo

Hoy, 11 de marzo de 2026, Moraña se verá afectada por un tiempo predominantemente cubierto, con la posibilidad de bruma y lluvias escasas a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con temperaturas que rondarán los 10 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 96% en las primeras horas, lo que contribuirá a una sensación de frescor y a la formación de bruma en algunos momentos.

A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura se mantenga estable, sin grandes variaciones, oscilando entre los 10 y 11 grados. La probabilidad de precipitación es notable, con un 65% de posibilidades de lluvia en las primeras horas, aumentando a un 95% entre las 07:00 y las 13:00. Las precipitaciones serán ligeras, con acumulados que podrían llegar a 0.2 mm en las primeras horas y hasta 0.6 mm en la franja horaria de la tarde.

El viento soplará de forma moderada, con velocidades que oscilarán entre 1 y 3 km/h en las primeras horas, aumentando a 4 y 5 km/h en la tarde. La dirección del viento variará, predominando del noreste y sureste, lo que podría influir en la sensación térmica, haciéndola más fresca. A lo largo del día, se prevé que el viento alcance rachas de hasta 14 km/h, especialmente en las horas de la tarde.

La probabilidad de tormenta también es significativa, alcanzando un 50% en las primeras horas y bajando a un 35% entre las 13:00 y las 19:00. Esto sugiere que, aunque las tormentas no son garantizadas, los residentes deben estar preparados para condiciones cambiantes y posibles chubascos.

En cuanto a la visibilidad, se verá afectada por la bruma y la niebla, especialmente en las primeras horas del día, lo que podría dificultar la conducción y las actividades al aire libre. Se recomienda precaución a los conductores y a quienes planeen actividades al exterior.

A medida que el día avance, se espera que las temperaturas comiencen a descender ligeramente, alcanzando un máximo de 16 grados en la tarde y bajando a 9 grados hacia la noche. El ocaso se producirá a las 19:36, marcando el final de un día que, aunque fresco y húmedo, también ofrecerá momentos de calma entre las nubes.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-10T20:57:12.