El tiempo en Mondariz: previsión meteorológica para hoy, miércoles 11 de marzo

Hoy, 11 de marzo de 2026, Mondariz se prepara para un día mayormente cubierto, con la posibilidad de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una ligera probabilidad de precipitación del 30% en las primeras horas, aumentando a un 65% entre las 07:00 y las 13:00. Las temperaturas se mantendrán frescas, oscilando entre los 9 y 10 grados durante la mañana, alcanzando un máximo de 15 grados hacia la tarde.

La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las primeras horas del día, lo que contribuirá a una sensación de bochorno a pesar de las bajas temperaturas. A medida que avance el día, la humedad comenzará a descender, pero se mantendrá en niveles significativos, lo que podría generar una sensación de incomodidad para quienes estén al aire libre.

El viento soplará de dirección variable, predominando del noreste y del norte, con velocidades que oscilarán entre 1 y 8 km/h. Las rachas máximas se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 22 km/h, lo que podría generar un ligero frescor en el ambiente. Es recomendable que los residentes se vistan en capas para adaptarse a las variaciones de temperatura y viento.

A lo largo del día, la probabilidad de tormentas se mantendrá en un 30% en las primeras horas, aumentando a un 55% entre las 07:00 y las 13:00. Esto sugiere que, aunque las lluvias serán escasas, la posibilidad de tormentas aisladas no puede ser descartada. La tarde presentará un cielo más despejado, con una tendencia a mejorar hacia la noche, aunque aún se prevén algunas nubes.

Los amantes de la naturaleza y los paseos al aire libre deben estar atentos a las condiciones meteorológicas, ya que la combinación de humedad y viento puede hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros. Se recomienda llevar un paraguas o un chubasquero si se planea salir, especialmente durante las horas de mayor probabilidad de lluvia.

En resumen, Mondariz experimentará un día fresco y mayormente nublado, con la posibilidad de lluvias ligeras y tormentas aisladas. La población debe estar preparada para un tiempo variable y mantenerse informada sobre las actualizaciones meteorológicas a lo largo del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-10T20:57:12.