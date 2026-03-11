El tiempo en Mondariz: previsión meteorológica para hoy, miércoles 11 de marzo
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Mondariz según los datos de la AEMET
Faro de Vigo
Hoy, 11 de marzo de 2026, Mondariz se prepara para un día mayormente cubierto, con la posibilidad de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una ligera probabilidad de precipitación del 30% en las primeras horas, aumentando a un 65% entre las 07:00 y las 13:00. Las temperaturas se mantendrán frescas, oscilando entre los 9 y 10 grados durante la mañana, alcanzando un máximo de 15 grados hacia la tarde.
La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las primeras horas del día, lo que contribuirá a una sensación de bochorno a pesar de las bajas temperaturas. A medida que avance el día, la humedad comenzará a descender, pero se mantendrá en niveles significativos, lo que podría generar una sensación de incomodidad para quienes estén al aire libre.
El viento soplará de dirección variable, predominando del noreste y del norte, con velocidades que oscilarán entre 1 y 8 km/h. Las rachas máximas se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 22 km/h, lo que podría generar un ligero frescor en el ambiente. Es recomendable que los residentes se vistan en capas para adaptarse a las variaciones de temperatura y viento.
A lo largo del día, la probabilidad de tormentas se mantendrá en un 30% en las primeras horas, aumentando a un 55% entre las 07:00 y las 13:00. Esto sugiere que, aunque las lluvias serán escasas, la posibilidad de tormentas aisladas no puede ser descartada. La tarde presentará un cielo más despejado, con una tendencia a mejorar hacia la noche, aunque aún se prevén algunas nubes.
Los amantes de la naturaleza y los paseos al aire libre deben estar atentos a las condiciones meteorológicas, ya que la combinación de humedad y viento puede hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros. Se recomienda llevar un paraguas o un chubasquero si se planea salir, especialmente durante las horas de mayor probabilidad de lluvia.
En resumen, Mondariz experimentará un día fresco y mayormente nublado, con la posibilidad de lluvias ligeras y tormentas aisladas. La población debe estar preparada para un tiempo variable y mantenerse informada sobre las actualizaciones meteorológicas a lo largo del día.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-10T20:57:12.
- Una madre con una hija de 10 años en O Porriño: «Llegué del trabajo y vimos que ya no teníamos casa»
- La flota gallega inicia la campaña en Malvinas tras los buenos datos científicos del calamar: «Estamos volviendo a la normalidad»
- El nuevo centro de salud Olimpia Valencia de Vigo abre sus puertas a medio gas: «No sabemos cuándo podremos pedir cita»
- El Celta pierde a Miguel Román por lesión para lo que resta de temporada
- Carvajal sale en defensa de sus aplausos a Iago Aspas: «Ese gesto significa respeto a una leyenda de nuestra liga»
- Louzán admite que Vigo «está a las puertas» de ser sede del Mundial, pero omite la reforma de Tribuna
- Final feliz a cuatro días en altura
- El Gobierno gallego aprueba el nuevo decreto de FP que incluye a profesionales en activo y prejubilados como docentes