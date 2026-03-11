El tiempo en Moaña: previsión meteorológica para hoy, miércoles 11 de marzo

Hoy, 11 de marzo de 2026, Moaña se presenta con un panorama mayormente cubierto a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una ligera posibilidad de lluvia escasa, especialmente en las horas de la tarde. La probabilidad de precipitación se sitúa en un 60% entre la 1 y las 7 de la mañana, aumentando a un 90% entre las 7 y la 1 de la tarde, lo que sugiere que es probable que se registren algunas gotas durante este periodo.

Las temperaturas se mantendrán frescas, oscilando entre los 10 y 16 grados . En las primeras horas, la temperatura será de 10 grados, subiendo gradualmente hasta alcanzar los 16 grados en la tarde. Este ligero aumento en la temperatura puede ofrecer un respiro a los habitantes, aunque la sensación térmica podría verse afectada por la humedad y el viento.

La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 94% en las horas de la mañana, lo que puede hacer que el ambiente se sienta más frío y húmedo. A medida que avance el día, la humedad comenzará a disminuir, pero se mantendrá en niveles significativos, lo que podría contribuir a la sensación de incomodidad para algunos.

El viento soplará desde el este y el sureste, con velocidades que variarán entre 3 y 8 km/h. Durante la tarde, se espera que el viento alcance su máxima velocidad de 12 km/h, lo que podría generar una ligera brisa, especialmente en áreas más abiertas. Sin embargo, no se anticipan ráfagas fuertes que puedan causar molestias significativas.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se prevé un 45% de posibilidad entre la 1 y las 7 de la mañana, disminuyendo a un 40% entre la 1 y las 7 de la tarde. Esto indica que, aunque hay un riesgo de tormentas, no se espera que sean severas.

A medida que se acerque la noche, el cielo se mantendrá cubierto, pero las condiciones de lluvia deberían disminuir, permitiendo que la temperatura descienda nuevamente a niveles más frescos. La puesta de sol se producirá a las 19:36, marcando el final de un día que, aunque gris y húmedo, ofrecerá momentos de calma entre las nubes. Los habitantes de Moaña deben estar preparados para un día de clima variable, con la posibilidad de llevar paraguas a mano y abrigarse adecuadamente para enfrentar las frescas temperaturas.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-10T20:57:12.