El tiempo en Meis: previsión meteorológica para hoy, miércoles 11 de marzo
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Meis según los datos de la AEMET
Faro de Vigo
El día de hoy, 11 de marzo de 2026, Meis se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con una probabilidad significativa de precipitaciones a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con temperaturas que rondarán los 10 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 92% en las primeras horas, lo que contribuirá a una sensación de frescor.
A medida que avance el día, se espera que la temperatura se mantenga estable, oscilando entre los 10 y 12 grados . La bruma y la niebla serán características notables, especialmente en las primeras horas, lo que podría afectar la visibilidad en las carreteras. La probabilidad de lluvia escasa es alta, con un 70% de posibilidad de precipitaciones entre la 1:00 y las 7:00, y un 100% entre las 7:00 y las 13:00. Se anticipa que las lluvias serán ligeras, con acumulaciones que podrían llegar a 0.4 mm en total.
El viento soplará desde el sureste, con velocidades que oscilarán entre 2 y 5 km/h, aumentando ligeramente en las horas de la tarde. Esto podría generar una sensación térmica más fresca, especialmente en combinación con la alta humedad. A partir de la tarde, se prevé que el viento cambie a direcciones más variadas, incluyendo el sur y el oeste, con ráfagas que podrían alcanzar hasta 15 km/h.
La probabilidad de tormentas también es notable, con un 50% de posibilidad entre la 1:00 y las 7:00, y un 35% entre las 13:00 y las 19:00. Sin embargo, se espera que las tormentas sean de baja intensidad, lo que significa que no deberían causar inconvenientes significativos.
A medida que se acerque la noche, las condiciones meteorológicas comenzarán a estabilizarse, aunque el cielo permanecerá mayormente cubierto. Las temperaturas descenderán gradualmente, alcanzando los 10 grados hacia el final del día. La humedad seguirá siendo alta, lo que podría dar lugar a una sensación de frío más intensa.
En resumen, los habitantes de Meis deben prepararse para un día fresco y húmedo, con cielos cubiertos y la posibilidad de lluvias ligeras. Se recomienda precaución al conducir debido a la niebla y la bruma, especialmente en las primeras horas de la mañana.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-10T20:57:12.
