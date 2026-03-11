El tiempo en Meaño: previsión meteorológica para hoy, miércoles 11 de marzo

El día de hoy, 11 de marzo de 2026, Meaño se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de bruma y niebla en varias horas del día. Desde la madrugada, el cielo estará cubierto, con temperaturas que oscilarán entre los 10 y 15 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 100% en las primeras horas, lo que contribuirá a la sensación de frío y a la formación de niebla.

A lo largo de la mañana, se prevén condiciones de cubierto con lluvia escasa, especialmente en los periodos de 02 a 03, donde se registrarán precipitaciones de hasta 0.1 mm. La probabilidad de precipitación es notable, alcanzando un 65% en las primeras horas y un 100% entre las 07:00 y las 13:00, lo que sugiere que es probable que los residentes experimenten algunas lluvias ligeras durante la mañana.

El viento soplará desde el sureste, con velocidades que variarán entre 3 y 8 km/h, aumentando ligeramente en la tarde. A medida que avance el día, las temperaturas se mantendrán estables, rondando los 11 a 14 grados , y la sensación térmica podría verse afectada por la humedad y el viento. La tarde traerá un ligero aumento en la temperatura, alcanzando un máximo de 15 grados, pero la alta humedad podría hacer que se sienta más fresco.

Durante la tarde, el cielo seguirá cubierto, con la posibilidad de que la bruma persista. La probabilidad de tormenta se mantendrá en un 40% entre las 13:00 y las 19:00, lo que podría generar algunas inquietudes entre los habitantes. Sin embargo, las precipitaciones esperadas son escasas, con un total acumulado que no superará los 0.2 mm en el día.

A medida que se acerque la noche, las condiciones meteorológicas no cambiarán drásticamente. La temperatura comenzará a descender nuevamente, y se espera que el cielo continúe cubierto, con la posibilidad de que la niebla regrese. La humedad seguirá siendo alta, lo que podría afectar la visibilidad en las horas nocturnas.

En resumen, los habitantes de Meaño deben prepararse para un día mayormente cubierto, con lluvias ligeras y niebla, especialmente en las primeras horas de la mañana y la tarde. Se recomienda precaución al conducir y estar atentos a las condiciones cambiantes del tiempo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-10T20:57:12.