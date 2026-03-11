El tiempo en Marín: previsión meteorológica para hoy, miércoles 11 de marzo

Hoy, 11 de marzo de 2026, Marín se prepara para un día mayormente cubierto, con condiciones que podrían variar a lo largo de las horas. Desde la madrugada, el cielo se presentará cubierto, con temperaturas estables alrededor de los 10 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura se mantendrá constante, alcanzando un máximo de 11 grados en las horas centrales del día.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 90% y alcanzando hasta un 98% en las primeras horas. Esto, combinado con la presencia de niebla y bruma, podría dificultar la visibilidad, especialmente en las primeras horas de la mañana. Se recomienda a los conductores y peatones que tomen precauciones al desplazarse.

A lo largo del día, se espera que la probabilidad de precipitación aumente, especialmente entre las 03:00 y las 07:00, con un 65% de probabilidad de lluvia escasa. Durante este periodo, se anticipa que la precipitación será de aproximadamente 0.1 mm, lo que indica que podría haber algunas gotas, pero no se prevén lluvias intensas. A partir de las 07:00, la probabilidad de lluvia se incrementa a un 95% entre las 07:00 y las 13:00, lo que sugiere que las lluvias podrían ser más frecuentes y notorias en este intervalo.

El viento soplará desde el sureste, con velocidades que oscilarán entre 2 y 4 km/h en las primeras horas, aumentando ligeramente a medida que avanza el día. Las rachas máximas de viento alcanzarán hasta 11 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura en el ambiente, especialmente con la alta humedad.

A medida que se acerque la tarde, las condiciones meteorológicas continuarán siendo inestables. La temperatura podría alcanzar un máximo de 16 grados hacia las 16:00, pero la sensación térmica podría ser más baja debido a la humedad y el viento. La probabilidad de tormentas se mantendrá en un 50% entre las 07:00 y las 19:00, lo que indica que podrían presentarse tormentas aisladas en la región.

Hacia el final del día, se espera que el cielo permanezca cubierto, con una ligera disminución en la probabilidad de lluvia y una temperatura que descenderá nuevamente a los 12 grados hacia la noche. La visibilidad podría mejorar ligeramente, pero la bruma persistente podría seguir afectando la claridad del ambiente. En resumen, se recomienda estar preparado para un día húmedo y variable, con la posibilidad de lluvias y tormentas en Marín.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-10T20:57:12.