El tiempo en Lalín: previsión meteorológica para hoy, miércoles 11 de marzo

El día de hoy, 11 de marzo de 2026, Lalín se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la posibilidad de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una ligera probabilidad de precipitación que se incrementará a medida que avance el día. En las primeras horas, se espera una temperatura constante de 7 grados, con una humedad relativa que alcanzará el 92%, lo que generará una sensación de frescura.

A medida que el día progresa, la temperatura irá aumentando ligeramente, alcanzando un máximo de 13 grados en las horas centrales de la tarde. Sin embargo, la sensación térmica podría verse afectada por el viento, que soplará desde el sur y suroeste, con rachas que podrían llegar hasta los 20 km/h. Este viento, aunque moderado, podría hacer que la temperatura se sienta un poco más fría de lo que realmente es.

La probabilidad de precipitación es notable, especialmente entre las 07:00 y las 13:00, donde se estima que alcanzará un 95%. Esto sugiere que los habitantes de Lalín deben estar preparados para la posibilidad de lluvias ligeras, especialmente durante la mañana. A partir de la tarde, la probabilidad de lluvia disminuirá, aunque no se descarta completamente la posibilidad de chubascos aislados.

En cuanto a la visibilidad, se prevé que la bruma y la niebla sean factores a tener en cuenta, especialmente en las primeras horas del día. Esto podría afectar la conducción y las actividades al aire libre, por lo que se recomienda precaución.

La tarde se presentará con cielos cubiertos, pero con una ligera mejora en la visibilidad. La temperatura comenzará a descender nuevamente hacia la noche, alcanzando los 9 grados hacia las 21:00. La humedad relativa se mantendrá alta, rondando el 80%, lo que podría generar una sensación de incomodidad para algunos.

En resumen, el día en Lalín se caracterizará por un tiempo mayormente cubierto, con lluvias escasas y temperaturas frescas. Se aconseja a los residentes que se preparen para un día húmedo y ventoso, con la posibilidad de que las condiciones mejoren ligeramente hacia la tarde.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-10T20:57:12.