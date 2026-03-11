El tiempo en A Illa de Arousa: previsión meteorológica para hoy, miércoles 11 de marzo

Hoy, 11 de marzo de 2026, A Illa de Arousa se verá afectada por un tiempo predominantemente cubierto a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una ligera posibilidad de lluvia escasa, especialmente en las horas de la tarde. La probabilidad de precipitación es notable, alcanzando un 65% entre la 1 y las 7 de la mañana, y aumentando hasta un 95% entre las 7 y la 1 de la tarde. Esto sugiere que los habitantes y visitantes de la isla deben estar preparados para condiciones húmedas, con la posibilidad de que se registren hasta 0.5 mm de lluvia en total.

Las temperaturas se mantendrán estables durante la mayor parte del día, oscilando entre los 11 y 15 grados . Las primeras horas de la mañana comenzarán con 11 grados, y se espera que la temperatura alcance su punto máximo en torno a las 3 de la tarde, cuando se prevé que llegue a 15 grados. A medida que avance la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 12 grados hacia el final del día.

La humedad relativa será alta, superando el 90% durante la mayor parte del día, lo que contribuirá a una sensación de bochorno, especialmente en combinación con las temperaturas moderadas. Este nivel de humedad también puede hacer que las condiciones se sientan más frías de lo que realmente son, por lo que se recomienda vestirse en capas para mayor comodidad.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el sur y el sureste, con velocidades que oscilarán entre 5 y 14 km/h. Las rachas de viento más fuertes se sentirán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 18 km/h. Esto puede generar un ambiente fresco, especialmente en las zonas expuestas.

La probabilidad de tormentas es moderada, con un 50% de posibilidad entre la 1 y las 7 de la mañana, y un 30% entre la 1 y las 7 de la tarde. Sin embargo, se espera que las condiciones mejoren hacia la noche, con una disminución en la probabilidad de tormentas y precipitaciones.

En resumen, A Illa de Arousa experimentará un día mayormente cubierto con posibilidades de lluvia y temperaturas frescas. Se aconseja a los residentes y visitantes que estén preparados para el tiempo húmedo y que tomen precauciones ante la posibilidad de tormentas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-10T20:57:12.