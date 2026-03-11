El tiempo en A Guarda: previsión meteorológica para hoy, miércoles 11 de marzo

Hoy, 11 de marzo de 2026, A Guarda se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la posibilidad de lluvias escasas a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una descripción que indica "Cubierto con lluvia escasa" en los periodos iniciales. A medida que avance la jornada, la nubosidad persistirá, y se espera que las condiciones se mantengan similares durante la mayor parte del día.

Las temperaturas oscilarán entre los 10 y 16 grados . En las primeras horas, se registrarán temperaturas de alrededor de 10 grados, aumentando ligeramente a 11 grados hacia el mediodía. Por la tarde, se alcanzarán los 15 grados, lo que proporcionará un ambiente relativamente templado, aunque la sensación térmica puede verse afectada por la humedad y el viento.

La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las primeras horas y disminuyendo gradualmente a lo largo del día, pero manteniéndose por encima del 70% en la mayoría de los periodos. Esto puede contribuir a una sensación de bochorno, especialmente en combinación con las temperaturas moderadas.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé una acumulación de 0.1 mm en las primeras horas, con una probabilidad de precipitación del 65% en el periodo de la mañana. A medida que el día avanza, la probabilidad de lluvia disminuirá, alcanzando un 10% en la tarde y cayendo a 0% por la noche. Sin embargo, es importante estar atentos a posibles tormentas, ya que la probabilidad de tormenta es del 40% en la mañana y del 50% en la tarde.

El viento será moderado, con velocidades que oscilarán entre 4 y 7 km/h, predominando del noroeste en las primeras horas y cambiando a direcciones variadas a lo largo del día. Las rachas máximas de viento podrían alcanzar hasta 19 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura, especialmente en las horas más frías de la mañana y al atardecer.

En resumen, A Guarda experimentará un día mayormente cubierto con lluvias escasas, temperaturas moderadas y alta humedad. Se recomienda a los residentes y visitantes que se preparen para un tiempo variable y que consideren llevar paraguas o impermeables si planean estar al aire libre, especialmente en las horas de la mañana.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-10T20:57:12.