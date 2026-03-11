El tiempo en Gondomar: previsión meteorológica para hoy, miércoles 11 de marzo

Hoy, 11 de marzo de 2026, Gondomar se verá afectado por un tiempo predominantemente cubierto, con una notable presencia de bruma y niebla en varias horas del día. Desde la madrugada hasta la mañana, el cielo estará completamente cubierto, lo que podría generar una sensación de pesadez en el ambiente. Las temperaturas oscilarán entre los 9 y 10 grados , manteniendo un ambiente fresco y húmedo.

A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura alcance los 11 grados a mediodía, pero la sensación térmica podría ser inferior debido a la alta humedad relativa, que se mantendrá en torno al 97% durante gran parte del día. Esto, combinado con la bruma y la niebla, podría dificultar la visibilidad, especialmente en las primeras horas.

La probabilidad de precipitación es significativa, con un 60% de posibilidades de lluvia ligera en la mañana, aumentando a un 95% entre las 7 y las 13 horas. Se prevé que la precipitación acumulada sea de aproximadamente 0.1 mm, lo que indica que podría haber lloviznas intermitentes. A lo largo de la tarde, la probabilidad de lluvia se mantendrá, aunque las cantidades esperadas no serán elevadas.

El viento soplará desde el este, con velocidades que oscilarán entre 4 y 9 km/h, lo que contribuirá a la sensación de frescor. En las horas de la tarde, el viento podría intensificarse ligeramente, alcanzando rachas de hasta 18 km/h, especialmente en las zonas más abiertas. Esto podría generar un ligero alivio en la sensación térmica, aunque la humedad seguirá siendo alta.

Durante la tarde, se espera que las temperaturas alcancen un máximo de 15 grados, pero la combinación de la humedad y el viento podría hacer que la sensación térmica sea más baja. A medida que se acerque la noche, el cielo continuará cubierto, y las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 10 grados hacia la medianoche.

La visibilidad podría verse afectada por la niebla, especialmente en las horas de la mañana y la noche, por lo que se recomienda precaución a los conductores y peatones. En resumen, hoy en Gondomar será un día fresco y húmedo, con cielos cubiertos y la posibilidad de lluvias ligeras, lo que invita a disfrutar de actividades en interiores y a estar preparados para las condiciones cambiantes del tiempo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-10T20:57:12.