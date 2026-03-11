El tiempo en Forcarei: previsión meteorológica para hoy, miércoles 11 de marzo

El día de hoy, 11 de marzo de 2026, Forcarei se verá afectado por un tiempo mayormente nublado y húmedo, con la posibilidad de lluvias ligeras a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, se espera un cielo cubierto con lluvia escasa, lo que podría generar un ambiente fresco y húmedo. La temperatura oscilará entre los 7 y 13 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de las 3 de la tarde.

La humedad relativa será alta, con valores que rondarán el 94% en la mañana y descendiendo ligeramente a lo largo del día, aunque se mantendrá por encima del 79%. Esta combinación de alta humedad y temperaturas frescas puede dar lugar a la formación de niebla, especialmente en las primeras horas del día y en las zonas más bajas de la región. La niebla será un fenómeno recurrente, con visibilidad reducida en algunos momentos, lo que podría afectar la circulación vehicular.

A medida que avance la jornada, se prevé que las precipitaciones sean más frecuentes, especialmente entre las 1 y las 7 de la tarde, con una probabilidad de precipitación que alcanza el 100% en este intervalo. Las lluvias serán ligeras, con acumulaciones que podrían llegar a 0.3 mm en total. Los vientos soplarán desde el sur y suroeste, con velocidades que variarán entre 3 y 6 km/h, lo que contribuirá a la sensación de frescor en el ambiente.

La probabilidad de tormentas también está presente, con un 55% de posibilidad entre la 1 y las 7 de la tarde, aunque se espera que sean de baja intensidad. A medida que se acerque la noche, las condiciones meteorológicas comenzarán a estabilizarse, aunque el cielo permanecerá cubierto y las temperaturas descenderán nuevamente, alcanzando los 7 grados hacia el final del día.

Es recomendable que los residentes de Forcarei tomen precauciones al salir, especialmente en las horas de mayor niebla y lluvia. La visibilidad podría verse comprometida, y es aconsejable conducir con precaución. Además, se sugiere llevar ropa adecuada para el tiempo fresco y húmedo, así como un paraguas para las posibles lluvias. A medida que se acerque la noche, el cielo seguirá cubierto, y la temperatura se mantendrá en torno a los 10 grados, lo que hará que la sensación térmica sea más fría.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-10T20:57:12.