El tiempo en Forcarei: previsión meteorológica para hoy, miércoles 11 de marzo
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Forcarei según los datos de la AEMET
Faro de Vigo
El día de hoy, 11 de marzo de 2026, Forcarei se verá afectado por un tiempo mayormente nublado y húmedo, con la posibilidad de lluvias ligeras a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, se espera un cielo cubierto con lluvia escasa, lo que podría generar un ambiente fresco y húmedo. La temperatura oscilará entre los 7 y 13 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de las 3 de la tarde.
La humedad relativa será alta, con valores que rondarán el 94% en la mañana y descendiendo ligeramente a lo largo del día, aunque se mantendrá por encima del 79%. Esta combinación de alta humedad y temperaturas frescas puede dar lugar a la formación de niebla, especialmente en las primeras horas del día y en las zonas más bajas de la región. La niebla será un fenómeno recurrente, con visibilidad reducida en algunos momentos, lo que podría afectar la circulación vehicular.
A medida que avance la jornada, se prevé que las precipitaciones sean más frecuentes, especialmente entre las 1 y las 7 de la tarde, con una probabilidad de precipitación que alcanza el 100% en este intervalo. Las lluvias serán ligeras, con acumulaciones que podrían llegar a 0.3 mm en total. Los vientos soplarán desde el sur y suroeste, con velocidades que variarán entre 3 y 6 km/h, lo que contribuirá a la sensación de frescor en el ambiente.
La probabilidad de tormentas también está presente, con un 55% de posibilidad entre la 1 y las 7 de la tarde, aunque se espera que sean de baja intensidad. A medida que se acerque la noche, las condiciones meteorológicas comenzarán a estabilizarse, aunque el cielo permanecerá cubierto y las temperaturas descenderán nuevamente, alcanzando los 7 grados hacia el final del día.
Es recomendable que los residentes de Forcarei tomen precauciones al salir, especialmente en las horas de mayor niebla y lluvia. La visibilidad podría verse comprometida, y es aconsejable conducir con precaución. Además, se sugiere llevar ropa adecuada para el tiempo fresco y húmedo, así como un paraguas para las posibles lluvias. A medida que se acerque la noche, el cielo seguirá cubierto, y la temperatura se mantendrá en torno a los 10 grados, lo que hará que la sensación térmica sea más fría.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-10T20:57:12.
- Una madre con una hija de 10 años en O Porriño: «Llegué del trabajo y vimos que ya no teníamos casa»
- La flota gallega inicia la campaña en Malvinas tras los buenos datos científicos del calamar: «Estamos volviendo a la normalidad»
- El nuevo centro de salud Olimpia Valencia de Vigo abre sus puertas a medio gas: «No sabemos cuándo podremos pedir cita»
- El Celta pierde a Miguel Román por lesión para lo que resta de temporada
- Carvajal sale en defensa de sus aplausos a Iago Aspas: «Ese gesto significa respeto a una leyenda de nuestra liga»
- Louzán admite que Vigo «está a las puertas» de ser sede del Mundial, pero omite la reforma de Tribuna
- Final feliz a cuatro días en altura
- El Gobierno gallego aprueba el nuevo decreto de FP que incluye a profesionales en activo y prejubilados como docentes