El tiempo en A Estrada: previsión meteorológica para hoy, miércoles 11 de marzo

El día de hoy, 11 de marzo de 2026, A Estrada se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de niebla en las primeras horas de la mañana. Desde la medianoche hasta las 8 de la mañana, se espera que el cielo esté completamente cubierto, lo que podría dificultar la visibilidad. Las temperaturas se mantendrán estables alrededor de los 9 grados , con una humedad relativa que alcanzará el 100% en algunos momentos, especialmente durante la niebla.

A medida que avance la mañana, la niebla comenzará a disiparse, pero el cielo seguirá cubierto. Las temperaturas oscilarán entre los 9 y 10 grados, y se prevé que la probabilidad de precipitación sea del 50% en las primeras horas del día. Se anticipa que la lluvia será escasa, con acumulaciones de hasta 0.2 mm en las horas más activas de la mañana. A partir de las 11 de la mañana, la probabilidad de lluvia se mantendrá, aunque las precipitaciones serán ligeras.

Durante la tarde, las temperaturas comenzarán a aumentar gradualmente, alcanzando un máximo de 16 grados hacia las 4 de la tarde. Sin embargo, el cielo seguirá cubierto, y la probabilidad de lluvia se mantendrá en torno al 90% entre la 1 y las 7 de la tarde. Esto sugiere que los residentes deben estar preparados para condiciones de lluvia ligera a moderada, especialmente en las horas centrales del día.

El viento soplará del suroeste, con velocidades que oscilarán entre 5 y 8 km/h, lo que no debería causar inconvenientes significativos. Sin embargo, es importante tener en cuenta que las ráfagas de viento podrían ser más intensas en momentos de lluvia. La sensación térmica podría ser más fresca debido a la humedad y el viento, por lo que se recomienda vestirse adecuadamente para evitar el frío.

A medida que se acerque la noche, la temperatura comenzará a descender nuevamente, alcanzando los 8 grados hacia las 11 de la noche. La probabilidad de lluvia disminuirá, pero el cielo seguirá cubierto. La humedad relativa se mantendrá alta, lo que podría generar una sensación de incomodidad para aquellos que son sensibles a la humedad.

En resumen, hoy en A Estrada se espera un día mayormente cubierto con lluvias ligeras, niebla en la mañana y temperaturas frescas. Es recomendable que los residentes tomen precauciones al salir, especialmente en las horas de mayor probabilidad de lluvia.

