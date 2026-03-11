El tiempo en Cuntis: previsión meteorológica para hoy, miércoles 11 de marzo

Hoy, 11 de marzo de 2026, Cuntis se verá afectado por un tiempo mayormente nublado y húmedo, con la presencia de bruma y niebla en varias horas del día. Desde las primeras horas de la mañana, la visibilidad se verá reducida debido a la bruma, que persistirá hasta el mediodía. Las temperaturas se mantendrán frescas, oscilando entre los 9 y 12 grados , lo que contribuirá a una sensación de frío, especialmente en las horas más tempranas.

A lo largo de la mañana, se prevén intervalos de nubes bajas y cubiertas, con una probabilidad de precipitación del 65% en las primeras horas, aumentando a un 95% hacia el mediodía. Las lluvias serán escasas, con acumulaciones que no superarán los 0.8 mm, pero serán suficientes para mantener el ambiente húmedo y fresco. La humedad relativa alcanzará niveles altos, superando el 90%, lo que podría hacer que la sensación térmica sea aún más fría.

El viento soplará de dirección variable, predominando del noreste y sureste, con velocidades que oscilarán entre 1 y 3 km/h en las primeras horas, aumentando ligeramente a medida que avance el día. Las rachas máximas podrían alcanzar hasta 14 km/h en la tarde, lo que podría generar una sensación de mayor frescura.

A medida que se acerque la tarde, la probabilidad de tormentas se mantendrá en un 35%, aunque no se esperan fenómenos severos. Sin embargo, es recomendable que los habitantes de Cuntis estén preparados para posibles chubascos intermitentes. La temperatura alcanzará su punto máximo en torno a los 16 grados , pero la combinación de viento y humedad podría hacer que se sienta más fresco.

Hacia el final de la jornada, la bruma regresará, y la visibilidad podría verse nuevamente afectada. La puesta de sol se producirá a las 19:36, y se espera que las condiciones meteorológicas se mantengan estables durante la noche, con temperaturas que descenderán a 9 grados .

En resumen, hoy en Cuntis se experimentará un día mayormente nublado y húmedo, con lluvias ligeras y temperaturas frescas. Se aconseja a los residentes que se preparen para condiciones de visibilidad reducida y que lleven consigo paraguas si planean salir.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-10T20:57:12.