El tiempo en Cuntis: previsión meteorológica para hoy, miércoles 11 de marzo
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Cuntis según los datos de la AEMET
Faro de Vigo
Hoy, 11 de marzo de 2026, Cuntis se verá afectado por un tiempo mayormente nublado y húmedo, con la presencia de bruma y niebla en varias horas del día. Desde las primeras horas de la mañana, la visibilidad se verá reducida debido a la bruma, que persistirá hasta el mediodía. Las temperaturas se mantendrán frescas, oscilando entre los 9 y 12 grados , lo que contribuirá a una sensación de frío, especialmente en las horas más tempranas.
A lo largo de la mañana, se prevén intervalos de nubes bajas y cubiertas, con una probabilidad de precipitación del 65% en las primeras horas, aumentando a un 95% hacia el mediodía. Las lluvias serán escasas, con acumulaciones que no superarán los 0.8 mm, pero serán suficientes para mantener el ambiente húmedo y fresco. La humedad relativa alcanzará niveles altos, superando el 90%, lo que podría hacer que la sensación térmica sea aún más fría.
El viento soplará de dirección variable, predominando del noreste y sureste, con velocidades que oscilarán entre 1 y 3 km/h en las primeras horas, aumentando ligeramente a medida que avance el día. Las rachas máximas podrían alcanzar hasta 14 km/h en la tarde, lo que podría generar una sensación de mayor frescura.
A medida que se acerque la tarde, la probabilidad de tormentas se mantendrá en un 35%, aunque no se esperan fenómenos severos. Sin embargo, es recomendable que los habitantes de Cuntis estén preparados para posibles chubascos intermitentes. La temperatura alcanzará su punto máximo en torno a los 16 grados , pero la combinación de viento y humedad podría hacer que se sienta más fresco.
Hacia el final de la jornada, la bruma regresará, y la visibilidad podría verse nuevamente afectada. La puesta de sol se producirá a las 19:36, y se espera que las condiciones meteorológicas se mantengan estables durante la noche, con temperaturas que descenderán a 9 grados .
En resumen, hoy en Cuntis se experimentará un día mayormente nublado y húmedo, con lluvias ligeras y temperaturas frescas. Se aconseja a los residentes que se preparen para condiciones de visibilidad reducida y que lleven consigo paraguas si planean salir.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-10T20:57:12.
