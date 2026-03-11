El tiempo en As Neves: previsión meteorológica para hoy, miércoles 11 de marzo

Hoy, 11 de marzo de 2026, As Neves se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto y brumoso a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con temperaturas que oscilarán entre los 9 y 10 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 98% en las primeras horas, lo que contribuirá a la sensación de frescor y a la presencia de bruma en el ambiente.

A medida que avance la mañana, se espera que la bruma persista, especialmente en las horas centrales del día. Las temperaturas se mantendrán estables, rondando los 10 grados, y la probabilidad de precipitación será baja, con un 0% de posibilidades de lluvia durante la mayor parte del día. Sin embargo, se prevé que haya un ligero aumento en la probabilidad de precipitación hacia la tarde, aunque se estima que no será suficiente para generar acumulaciones significativas.

El viento soplará desde el sureste, con velocidades que variarán entre 4 y 5 km/h en las primeras horas, aumentando ligeramente en la tarde. Las rachas de viento podrían alcanzar hasta 24 km/h, especialmente en las horas más cálidas del día, lo que podría generar una sensación térmica más fresca. A medida que el día avance, el viento cambiará de dirección hacia el norte, manteniendo una velocidad moderada.

En cuanto a la visibilidad, se verá afectada por la bruma y la niebla, especialmente en las primeras horas de la mañana y al caer la tarde. Esto podría dificultar la conducción y las actividades al aire libre, por lo que se recomienda precaución a los conductores y a quienes planeen salir.

Durante la tarde, se espera que el cielo continúe cubierto, con temperaturas que alcanzarán un máximo de 17 grados . La humedad comenzará a disminuir ligeramente, pero se mantendrá en niveles altos, alrededor del 70%. Hacia la noche, las temperaturas descenderán nuevamente, situándose en torno a los 12 grados, y la probabilidad de precipitación se mantendrá baja.

En resumen, el día en As Neves se caracterizará por un tiempo fresco y brumoso, con cielos cubiertos y una baja probabilidad de lluvia. Se aconseja a los habitantes que se preparen para un día de condiciones húmedas y con poca visibilidad, especialmente en las primeras horas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-10T20:57:12.