El tiempo en Vilanova de Arousa: previsión meteorológica para hoy, martes 10 de marzo

Hoy, 10 de marzo de 2026, Vilanova de Arousa se despertará con un cielo mayormente cubierto, aunque se podrán observar intervalos de nubes altas a lo largo del día. Las temperaturas oscilarán entre los 8 y 14 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales de la jornada. La mañana comenzará fresca, con temperaturas alrededor de los 8 grados, y se espera que suban gradualmente hasta los 14 grados por la tarde.

La humedad relativa será alta, rondando entre el 68% y el 87%, lo que puede generar una sensación de mayor frescura, especialmente en las primeras horas del día. A medida que avance la jornada, la humedad se mantendrá en niveles elevados, lo que podría contribuir a la formación de niebla en algunas áreas, especialmente en las zonas más cercanas al mar.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé que la probabilidad de lluvia sea baja durante la mayor parte del día, con un leve aumento en la tarde. Se estima que la precipitación acumulada será de aproximadamente 0.1 mm, lo que indica que, si bien existe la posibilidad de algunas gotas, no se anticipa un día lluvioso. Sin embargo, la probabilidad de tormentas es mínima, con un 10% de posibilidad en las horas de la tarde.

El viento soplará desde el este, con velocidades que oscilarán entre los 4 y 12 km/h. A medida que avance el día, se espera que el viento aumente en intensidad, alcanzando ráfagas de hasta 27 km/h en las horas de la tarde. Esto podría generar una sensación de frescura adicional, especialmente en las zonas costeras.

A lo largo del día, la visibilidad será buena, aunque podría verse afectada por la alta humedad y la posible formación de niebla en las primeras horas. Los amantes de las actividades al aire libre podrán disfrutar de un día mayormente nublado, pero con temperaturas agradables para pasear o realizar actividades deportivas.

En resumen, Vilanova de Arousa experimentará un día fresco y nublado, con temperaturas moderadas y una baja probabilidad de precipitaciones. Se recomienda a los ciudadanos que se vistan en capas para adaptarse a las variaciones de temperatura y que estén atentos a posibles cambios en el tiempo a medida que avanza el día.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 10 de marzo de 2026, Cambados se presenta con un tiempo variado que afectará a sus habitantes a lo largo de las diferentes horas. Desde la madrugada, el cielo ha estado poco nuboso, con temperaturas que rondan los 8 grados . A medida que avanza la mañana, se espera que la temperatura se mantenga estable, alcanzando un máximo de 11 grados hacia el mediodía.

El día de hoy, 10 de marzo de 2026, Ribadumia se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con variaciones en la temperatura y la probabilidad de precipitaciones. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará poco nuboso, pero a medida que avance el día, se espera un aumento en la nubosidad, con predominancia de nubes altas y momentos de cielo cubierto.

Hoy, 10 de marzo de 2026, Vilagarcía de Arousa se despertará bajo un cielo predominantemente cubierto, con intervalos de bruma en las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que las nubes altas dominen el panorama, aunque no se prevén precipitaciones significativas hasta la tarde. La temperatura oscilará entre los 7 y los 15 grados , alcanzando su punto máximo en torno a las 15:00 horas, cuando se espera que el termómetro marque 15 grados.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-09T20:57:11.