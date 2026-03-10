El tiempo en Vilagarcía de Arousa: previsión meteorológica para hoy, martes 10 de marzo

Hoy, 10 de marzo de 2026, Vilagarcía de Arousa se despertará bajo un cielo predominantemente cubierto, con intervalos de bruma en las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que las nubes altas dominen el panorama, aunque no se prevén precipitaciones significativas hasta la tarde. La temperatura oscilará entre los 7 y los 15 grados , alcanzando su punto máximo en torno a las 15:00 horas, cuando se espera que el termómetro marque 15 grados.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 75% por la mañana y descendiendo ligeramente a lo largo del día, aunque se mantendrá en niveles confortables. Esto puede generar una sensación de frescor, especialmente en las primeras horas, por lo que se recomienda llevar una chaqueta ligera si se planea salir.

En cuanto al viento, se registrarán rachas moderadas, especialmente durante la tarde. La dirección del viento será mayormente del oeste, con velocidades que alcanzarán hasta los 24 km/h en los momentos más intensos. Esto podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fría de lo que indican los termómetros, por lo que es aconsejable abrigarse adecuadamente.

La probabilidad de precipitación es baja durante la mañana, con un 10% de posibilidades de lluvias ligeras en las primeras horas. Sin embargo, a medida que se acerque la tarde, esta probabilidad aumentará, alcanzando un 25% entre las 13:00 y las 19:00 horas. Aunque las lluvias no se anticipan como un evento significativo, es posible que se produzcan algunas gotas dispersas, especialmente en la tarde, lo que podría afectar a quienes planeen actividades al aire libre.

La visibilidad podría verse reducida en las primeras horas debido a la bruma, pero mejorará a medida que avance el día. A pesar de las condiciones nubladas, no se prevén tormentas, lo que permitirá disfrutar de un día tranquilo en la localidad.

En resumen, el día en Vilagarcía de Arousa se caracterizará por un ambiente fresco y nublado, con temperaturas agradables en las horas centrales del día y un ligero riesgo de lluvias por la tarde. Es un buen momento para disfrutar de actividades en interiores o dar un paseo por la ciudad, siempre con una chaqueta a mano por si acaso.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 10 de marzo de 2026, Catoira se verá afectada por un tiempo variado a lo largo de las diferentes horas del día. Desde la madrugada, el cielo se presentará poco nuboso, con temperaturas que rondarán los 7 grados . A medida que avance la mañana, las nubes altas comenzarán a dominar el cielo, manteniendo las temperaturas estables entre 7 y 9 grados.

El día de hoy, 10 de marzo de 2026, Ribadumia se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con variaciones en la temperatura y la probabilidad de precipitaciones. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará poco nuboso, pero a medida que avance el día, se espera un aumento en la nubosidad, con predominancia de nubes altas y momentos de cielo cubierto.

Hoy, 10 de marzo de 2026, Vilanova de Arousa se despertará con un cielo mayormente cubierto, aunque se podrán observar intervalos de nubes altas a lo largo del día. Las temperaturas oscilarán entre los 8 y 14 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales de la jornada. La mañana comenzará fresca, con temperaturas alrededor de los 8 grados, y se espera que suban gradualmente hasta los 14 grados por la tarde.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-09T20:57:11.