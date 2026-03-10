El tiempo en Vilaboa: previsión meteorológica para hoy, martes 10 de marzo

Hoy, 10 de marzo de 2026, el tiempo en Vilaboa se presenta con un panorama mayormente nublado, especialmente durante las horas de la tarde y la noche. Desde la madrugada hasta las primeras horas del día, el cielo estará poco nuboso, con temperaturas que oscilarán entre los 6 y 7 grados . A medida que avance la mañana, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando hasta 11 grados en las horas centrales del día.

A partir de la tarde, el cielo se cubrirá con nubes altas, y la temperatura se mantendrá en torno a los 14 a 16 grados. Sin embargo, la sensación térmica podría ser algo más fresca debido a la humedad relativa, que se situará en torno al 80% durante la mañana y disminuirá gradualmente a un 52% por la tarde. Esto puede hacer que el ambiente se sienta más frío de lo que realmente es.

En cuanto a la precipitación, se prevé que el día transcurra sin lluvias significativas hasta la tarde, cuando la probabilidad de lluvia aumentará a un 60% entre las 19:00 y 01:00. Aunque la cantidad de precipitación esperada es escasa, con un total de 0.1 mm, es recomendable llevar un paraguas si se planea salir por la tarde o la noche.

El viento soplará desde el noreste, con velocidades que variarán entre 3 y 10 km/h durante la mañana y alcanzando hasta 25 km/h en las horas de la tarde. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente en las zonas más expuestas. A medida que el día avance, el viento cambiará a dirección oeste, manteniendo su intensidad.

La probabilidad de tormentas es baja, con un 5% en las primeras horas del día y un leve aumento a un 10% por la tarde. Sin embargo, no se anticipan fenómenos severos, por lo que la jornada se desarrollará sin mayores contratiempos.

En resumen, hoy en Vilaboa se experimentará un día mayormente nublado, con temperaturas frescas y un aumento en la probabilidad de lluvia hacia la tarde. Es un buen día para actividades en interiores, pero si se planea salir, es aconsejable estar preparado para un cambio en el tiempo a medida que se acerque la noche.

Hoy, 10 de marzo de 2026, Moaña se presenta con un tiempo mayormente nublado, con variaciones en la cobertura del cielo a lo largo del día. Durante las primeras horas, desde la medianoche hasta las 7 de la mañana, el cielo estará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro a las 07:55. Sin embargo, a medida que avance la mañana, la situación cambiará y se espera un incremento en la nubosidad, con nubes altas predominando desde las 2 de la madrugada hasta las 10 de la mañana.

El día de hoy, 10 de marzo de 2026, Redondela se despertará con un cielo despejado que se mantendrá mayormente durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera un aumento en la nubosidad, con la presencia de nubes altas que comenzarán a dominar el cielo a partir de la segunda mitad de la mañana. Las temperaturas oscilarán entre los 6 y 17 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día, cuando se prevé que el termómetro marque alrededor de 17 grados.

El día de hoy, 10 de marzo de 2026, Soutomaior se despertará con un cielo despejado en las primeras horas de la mañana, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada luminoso. A medida que avance el día, se espera que el cielo se mantenga mayormente poco nuboso, con algunas nubes altas que podrían aparecer en el horizonte, especialmente durante la tarde. Las temperaturas oscilarán entre los 6 y 16 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día, lo que sugiere un ambiente fresco pero agradable.

