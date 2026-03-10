El tiempo en Vila de Cruces: previsión meteorológica para hoy, martes 10 de marzo

Hoy, 10 de marzo de 2026, Vila de Cruces se prepara para un día mayormente cubierto, con variaciones en la nubosidad a lo largo de las horas. Desde la madrugada, el cielo se presentará nuboso, con una temperatura que oscilará entre los 5 y 6 grados . A medida que avance la mañana, se espera que la nubosidad se mantenga, aunque se prevé que en algunos momentos se reduzca ligeramente, dando paso a intervalos de nubes altas.

La probabilidad de precipitación es moderada, con un 25% en las primeras horas del día, aumentando a un 65% entre las 7 y las 13 horas. Esto sugiere que es probable que se registren algunas lluvias ligeras, especialmente en la mañana. La precipitación acumulada podría alcanzar hasta 0.2 mm, lo que indica que, aunque no se espera un día de lluvias intensas, sí habrá momentos de inestabilidad.

La temperatura máxima alcanzará los 12 grados en la tarde, mientras que la mínima se mantendrá en torno a los 5 grados. La humedad relativa será alta, rondando entre el 80% y el 95%, lo que puede generar una sensación de frío mayor al que marcan los termómetros. Esto es importante tenerlo en cuenta al salir, ya que la combinación de humedad y viento puede hacer que la temperatura se sienta más baja.

El viento soplará desde el norte y el noreste, con velocidades que oscilarán entre los 2 y 5 km/h en las primeras horas, aumentando ligeramente a medida que avance el día. En la tarde, se prevé que el viento alcance rachas de hasta 16 km/h, lo que podría contribuir a una sensación térmica más fría.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se estima que será baja durante la mayor parte del día, con un 10% de posibilidad en la tarde. Sin embargo, es recomendable estar atentos a los cambios en el tiempo, ya que la inestabilidad atmosférica puede provocar sorpresas.

Los amaneceres en Vila de Cruces serán a las 07:53 y los atardeceres a las 19:33, lo que proporciona un buen margen para disfrutar de la luz del día, aunque la nubosidad podría limitar la visibilidad del sol. En resumen, se aconseja a los habitantes de Vila de Cruces que se preparen para un día fresco y cubierto, con la posibilidad de lluvias ligeras, y que se vistan adecuadamente para las condiciones climáticas.

El tiempo en otros municipios

Hoy, 10 de marzo de 2026, A Estrada se verá afectada por un tiempo predominantemente nublado a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará poco nuboso, pero a medida que avance la jornada, la nubosidad aumentará, alcanzando un estado cubierto en las horas centrales. Las temperaturas oscilarán entre los 6 y 14 grados , con un leve aumento hacia la tarde, donde se espera que la máxima alcance los 14 grados.

El día de hoy, 10 de marzo de 2026, Lalín se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con una mezcla de nubes y bruma a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una temperatura que oscilará entre los 4 y 5 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 93% en las primeras horas, lo que contribuirá a la sensación de frescor en el ambiente.

El día de hoy, 10 de marzo de 2026, Silleda se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con una notable presencia de nubes altas a lo largo de la jornada. Desde la madrugada, el cielo estará cubierto, con una ligera mejora en la visibilidad hacia la mañana, aunque se espera que las nubes persistan. La temperatura oscilará entre los 5 y 13 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día, lo que proporcionará un ambiente fresco pero relativamente templado para esta época del año.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-09T20:57:11.