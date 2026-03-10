El tiempo en Vigo: previsión meteorológica para hoy, martes 10 de marzo

Hoy, 10 de marzo de 2026, Vigo se presenta con un tiempo mayormente estable, aunque con algunas variaciones a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mostrará poco nuboso, con temperaturas que rondan los 8 grados centígrados. A medida que avance la jornada, la temperatura irá aumentando ligeramente, alcanzando un máximo de 15 grados en la tarde. Sin embargo, la sensación térmica podría ser un poco más fresca debido a la presencia de viento.

El viento, que soplará principalmente del noreste, tendrá una velocidad moderada que oscilará entre los 5 y 10 km/h en las primeras horas, aumentando a medida que se acerque la tarde, alcanzando rachas de hasta 26 km/h. Esto podría hacer que la temperatura se sienta más baja de lo que realmente es, especialmente durante las horas más frescas de la mañana y la noche.

En cuanto a la nubosidad, aunque el día comenzará con cielos despejados, se espera que a partir de la tarde se incrementen las nubes altas, lo que podría dar lugar a un ambiente más gris. A pesar de esta mayor cobertura nubosa, no se prevén precipitaciones significativas, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un bajo 5% durante la mayor parte del día, aumentando ligeramente a un 45% en la franja horaria de 19:00 a 01:00. Sin embargo, las lluvias, si se producen, serán ligeras y esporádicas.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 80% por la mañana y disminuyendo gradualmente a lo largo del día, lo que contribuirá a una sensación de frescura. A medida que caiga la noche, la humedad aumentará nuevamente, lo que podría hacer que las temperaturas se sientan más frías.

Para aquellos que planean actividades al aire libre, se recomienda llevar una chaqueta ligera, especialmente durante la tarde y la noche, cuando las temperaturas desciendan. Aunque el día no se presenta con condiciones adversas, es aconsejable estar atentos a posibles cambios en el tiempo, especialmente en las horas de la tarde, cuando la nubosidad aumentará y la probabilidad de lluvia podría incrementarse. En resumen, un día mayormente tranquilo en Vigo, ideal para disfrutar de un paseo, pero con la precaución de estar preparados para un cambio en el tiempo hacia la noche.

Hoy, 10 de marzo de 2026, Cangas se prepara para un día mayormente nublado, con un cielo que alternará entre poco nuboso y cubierto a lo largo de las diferentes horas. Durante la mañana, se espera que el cielo esté poco nuboso, especialmente en las primeras horas, con temperaturas que rondarán los 8 grados . A medida que avance el día, las nubes altas comenzarán a dominar el panorama, alcanzando temperaturas máximas de hasta 14 grados en la tarde.

Hoy, 10 de marzo de 2026, Moaña se presenta con un tiempo mayormente nublado, con variaciones en la cobertura del cielo a lo largo del día. Durante las primeras horas, desde la medianoche hasta las 7 de la mañana, el cielo estará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro a las 07:55. Sin embargo, a medida que avance la mañana, la situación cambiará y se espera un incremento en la nubosidad, con nubes altas predominando desde las 2 de la madrugada hasta las 10 de la mañana.

El día de hoy, 10 de marzo de 2026, Mos experimentará un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la mañana, con temperaturas que oscilarán entre los 6 y 7 grados . A medida que avance la jornada, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando un máximo de 15 grados en la tarde. La humedad relativa será alta, comenzando en un 85% por la mañana y disminuyendo gradualmente a lo largo del día, lo que podría generar una sensación de frescura en el ambiente.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-09T20:57:11.