El tiempo en Valga: previsión meteorológica para hoy, martes 10 de marzo

Hoy, 10 de marzo de 2026, Valga se prepara para un día mayormente nublado, con variaciones en la temperatura y la posibilidad de algunas precipitaciones. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, pero a medida que avance el día, las nubes altas comenzarán a dominar el panorama. Durante la mañana, las temperaturas se mantendrán frescas, rondando los 7 grados, aumentando ligeramente a 8 grados hacia el mediodía.

A partir de la tarde, se espera que la temperatura alcance un máximo de 16 grados, proporcionando un respiro del frío matutino. Sin embargo, la sensación térmica podría verse afectada por la humedad relativa, que se mantendrá alta, especialmente en las primeras horas del día, con valores que oscilarán entre el 75% y el 86%. Esto podría hacer que la temperatura se sienta más baja de lo que realmente es.

En cuanto a las precipitaciones, la probabilidad de lluvia es baja durante la mañana, con un 10% de posibilidad entre la 1 y las 7 de la mañana. Sin embargo, a medida que se acerque la tarde, la probabilidad de lluvia aumentará, alcanzando un 80% entre las 7 y la 1 de la mañana del día siguiente. Las precipitaciones esperadas son ligeras, con acumulaciones que podrían llegar a 0.2 mm en la tarde y 0.1 mm en la noche.

El viento soplará desde el este, con velocidades que variarán entre 3 y 9 km/h durante la mañana y la tarde. A medida que avance el día, se espera que el viento se intensifique ligeramente, alcanzando hasta 23 km/h en las horas de la tarde. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente en combinación con la alta humedad.

A lo largo del día, la visibilidad se verá afectada por la bruma, especialmente en las primeras horas, lo que podría dificultar la visibilidad en algunas áreas. A medida que el día avance, la bruma se disipará, pero el cielo permanecerá cubierto, lo que podría dar lugar a un ambiente gris y sombrío.

En resumen, Valga experimentará un día fresco y nublado, con temperaturas que oscilarán entre los 7 y 16 grados, y una alta probabilidad de lluvias ligeras por la tarde. Se recomienda a los residentes que se preparen para un tiempo variable y que consideren llevar paraguas si planean salir más tarde en el día.

Hoy, 10 de marzo de 2026, Caldas de Reis se despertará bajo un cielo mayormente cubierto, con la presencia de niebla y bruma en las primeras horas de la mañana. Las condiciones de visibilidad se verán afectadas, especialmente en las primeras horas, por lo que se recomienda precaución al conducir. A medida que avance el día, la niebla dará paso a un cielo nuboso, con algunas nubes altas que se irán acumulando a lo largo de la jornada.

El día de hoy, 10 de marzo de 2026, Catoira se verá afectada por un tiempo variado a lo largo de las diferentes horas del día. Desde la madrugada, el cielo se presentará poco nuboso, con temperaturas que rondarán los 7 grados . A medida que avance la mañana, las nubes altas comenzarán a dominar el cielo, manteniendo las temperaturas estables entre 7 y 9 grados.

El día de hoy, 10 de marzo de 2026, Pontecesures se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con variaciones en la cobertura del cielo a lo largo de las horas. Desde la madrugada hasta la mañana, el cielo estará poco nuboso, pero a medida que avance el día, se espera un aumento en la nubosidad, alcanzando un estado cubierto en las horas centrales. Las nubes altas dominarán el cielo durante la mayor parte de la jornada, lo que podría limitar la visibilidad del sol.

