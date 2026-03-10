El tiempo en Tui: previsión meteorológica para hoy, martes 10 de marzo

El día de hoy, 10 de marzo de 2026, Tui se presentará con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la mañana, con temperaturas que oscilarán entre los 6 y 7 grados . A medida que avance la jornada, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando hasta 16 grados en las horas centrales del día. Sin embargo, la sensación térmica podría ser un poco más fresca debido a la presencia de vientos moderados.

La humedad relativa se mantendrá alta, comenzando en un 81% por la mañana y descendiendo gradualmente a un 59% hacia la tarde. Esto podría generar una sensación de frescor, especialmente en las primeras horas del día. A lo largo de la mañana, el cielo se mantendrá poco nuboso, con algunas nubes altas que podrían aparecer en la tarde, pero sin afectar significativamente la luminosidad del día.

En cuanto a la precipitación, no se prevén lluvias a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia en todos los periodos. Esto permitirá que los residentes y visitantes de Tui disfruten de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. Sin embargo, hacia la tarde, la probabilidad de tormentas es mínima, con un 0% de posibilidad entre las 13:00 y las 19:00 horas.

El viento soplará desde el norte y noreste, con velocidades que variarán entre 5 y 14 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 25 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fría de lo que indican los termómetros. Es recomendable que quienes planeen salir lleven una chaqueta ligera, especialmente en las horas de la tarde y la noche.

A medida que se acerque la noche, el cielo se despejará nuevamente, permitiendo disfrutar de un hermoso atardecer alrededor de las 19:35. Las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 5 grados hacia la medianoche. La humedad aumentará ligeramente, lo que podría generar una sensación más fresca al caer la noche.

En resumen, el día en Tui se presenta como una jornada mayormente soleada y fresca, ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con un tiempo estable y sin precipitaciones.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 10 de marzo de 2026, Gondomar se prepara para experimentar un tiempo mayormente nublado, con algunas variaciones a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, pero a medida que avance la jornada, las nubes altas comenzarán a dominar el panorama. La temperatura se mantendrá bastante fresca, comenzando en torno a los 8 grados en la madrugada y alcanzando un máximo de 15 grados hacia la tarde.

El día de hoy, 10 de marzo de 2026, O Porriño se despertará con un cielo despejado en las primeras horas de la mañana, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada luminoso. A medida que avance el día, se espera que el cielo se mantenga mayormente poco nuboso, con la presencia de nubes altas que no afectarán significativamente la visibilidad ni la luminosidad del sol. Las temperaturas oscilarán entre los 6 y 16 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales de la tarde, lo que sugiere un ambiente templado y agradable para actividades al aire libre.

El día de hoy, 10 de marzo de 2026, Salceda de Caselas se verá afectada por condiciones meteorológicas mayormente nubladas, con una notable presencia de niebla durante las primeras horas de la mañana. Desde la medianoche hasta las 8 de la mañana, la niebla será la protagonista, lo que podría dificultar la visibilidad en las carreteras y calles del municipio. Se recomienda a los conductores extremar precauciones y reducir la velocidad al desplazarse.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-09T20:57:11.