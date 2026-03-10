El tiempo en Tomiño: previsión meteorológica para hoy, martes 10 de marzo

El día de hoy, 10 de marzo de 2026, Tomiño se presenta con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la jornada. A medida que avanza el día, se espera un aumento en la nubosidad, con predominancia de nubes altas que comenzarán a cubrir el cielo. Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 7 y 16 grados a lo largo del día. Las primeras horas de la mañana comenzarán con temperaturas frescas de 7 grados, alcanzando un máximo de 16 grados hacia la tarde.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 87% por la mañana y disminuyendo gradualmente hasta un 54% en las horas más cálidas. Esto puede generar una sensación de frescor en las primeras horas, pero a medida que la temperatura suba, la sensación térmica será más agradable.

En cuanto al viento, se prevé que sople del norte con velocidades que oscilarán entre 2 y 13 km/h. Las rachas máximas de viento alcanzarán hasta 26 km/h en las horas centrales del día, lo que podría generar una ligera brisa, especialmente en áreas abiertas. Este viento del norte contribuirá a mantener el ambiente fresco, a pesar del aumento de temperatura.

No se esperan precipitaciones significativas a lo largo del día, con una probabilidad de lluvia muy baja, que se sitúa en un 5% por la mañana y un 10% en la tarde. Esto sugiere que las condiciones serán mayormente secas, lo que permitirá disfrutar de actividades al aire libre sin preocupaciones por la lluvia.

La probabilidad de tormentas es igualmente baja, con un 5% en las primeras horas y un 0% en la tarde, lo que refuerza la idea de un día tranquilo en términos meteorológicos. Sin embargo, es recomendable estar atentos a posibles cambios en la nubosidad, ya que el cielo podría tornarse más cubierto hacia la noche.

En resumen, Tomiño disfrutará de un día mayormente despejado, con temperaturas agradables y un viento moderado del norte. La ausencia de precipitaciones y la baja probabilidad de tormentas hacen de este un día ideal para actividades al aire libre, ya sea pasear por el campo o disfrutar de un café en una terraza.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 10 de marzo de 2026, Oia se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con intervalos de nubes altas y momentos de cielo cubierto. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, se prevén intervalos nubosos, con temperaturas que rondan los 8 grados . La humedad relativa se mantendrá alta, alcanzando hasta un 75% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de frío más intensa.

El día de hoy, 10 de marzo de 2026, O Rosal se presentará con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la mañana, con temperaturas que rondarán los 9 grados . A medida que avance la jornada, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando un máximo de 16 grados en la tarde. La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 80% por la mañana y descendiendo gradualmente hasta un 60% en las horas centrales del día.

El día de hoy, 10 de marzo de 2026, Tui se presentará con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la mañana, con temperaturas que oscilarán entre los 6 y 7 grados . A medida que avance la jornada, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando hasta 16 grados en las horas centrales del día. Sin embargo, la sensación térmica podría ser un poco más fresca debido a la presencia de vientos moderados.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-09T20:57:11.