El tiempo en Soutomaior: previsión meteorológica para hoy, martes 10 de marzo

El día de hoy, 10 de marzo de 2026, Soutomaior se despertará con un cielo despejado en las primeras horas de la mañana, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada luminoso. A medida que avance el día, se espera que el cielo se mantenga mayormente poco nuboso, con algunas nubes altas que podrían aparecer en el horizonte, especialmente durante la tarde. Las temperaturas oscilarán entre los 6 y 16 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día, lo que sugiere un ambiente fresco pero agradable.

La humedad relativa será bastante alta al inicio del día, alcanzando un 77% en las primeras horas, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fría. Sin embargo, a medida que la temperatura aumente, la humedad comenzará a disminuir, lo que contribuirá a una sensación más confortable por la tarde. Se prevé que la humedad baje a niveles más manejables, rondando el 53% hacia la tarde.

En cuanto al viento, se registrarán vientos del este con velocidades que oscilarán entre los 5 y 12 km/h en las primeras horas, aumentando ligeramente a medida que el día avanza. Las ráfagas de viento podrían alcanzar hasta 23 km/h en las horas más activas de la tarde, lo que podría generar una sensación de frescura, especialmente en áreas abiertas.

La probabilidad de precipitación es baja durante la mayor parte del día, con un 5% de posibilidad de lluvia en las primeras horas y un aumento a un 55% en la franja horaria de 19:00 a 01:00. Esto sugiere que, aunque el día comenzará seco, es posible que se presenten algunas lluvias ligeras al caer la noche. La cantidad de precipitación esperada es mínima, con un total de 0.1 mm, lo que no debería afectar significativamente las actividades al aire libre.

En resumen, Soutomaior disfrutará de un día mayormente soleado y fresco, ideal para actividades al aire libre durante las horas del día. Sin embargo, se recomienda estar atentos a la posibilidad de lluvias ligeras al caer la noche. La combinación de temperaturas agradables y un cielo mayormente despejado hará que sea un día propicio para disfrutar de la naturaleza y el entorno.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 10 de marzo de 2026, se espera un tiempo mayormente despejado en Pazos de Borbén durante las primeras horas de la jornada. A partir de la medianoche, el cielo estará despejado (11n) y poco nuboso (12n) hasta las 20:00 horas, lo que permitirá disfrutar de un día soleado y agradable. Las temperaturas oscilarán entre los 6 y 14 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales de la tarde, alrededor de las 15:00 horas, cuando se prevé que la temperatura llegue a los 14 grados.

El día de hoy, 10 de marzo de 2026, Redondela se despertará con un cielo despejado que se mantendrá mayormente durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera un aumento en la nubosidad, con la presencia de nubes altas que comenzarán a dominar el cielo a partir de la segunda mitad de la mañana. Las temperaturas oscilarán entre los 6 y 17 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día, cuando se prevé que el termómetro marque alrededor de 17 grados.

Hoy, 10 de marzo de 2026, el tiempo en Vilaboa se presenta con un panorama mayormente nublado, especialmente durante las horas de la tarde y la noche. Desde la madrugada hasta las primeras horas del día, el cielo estará poco nuboso, con temperaturas que oscilarán entre los 6 y 7 grados . A medida que avance la mañana, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando hasta 11 grados en las horas centrales del día.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-09T20:57:11.