El tiempo en Silleda: previsión meteorológica para hoy, martes 10 de marzo

El día de hoy, 10 de marzo de 2026, Silleda se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con una notable presencia de nubes altas a lo largo de la jornada. Desde la madrugada, el cielo estará cubierto, con una ligera mejora en la visibilidad hacia la mañana, aunque se espera que las nubes persistan. La temperatura oscilará entre los 5 y 13 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día, lo que proporcionará un ambiente fresco pero relativamente templado para esta época del año.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 88% por la mañana y descendiendo gradualmente hasta un 62% en las horas de la tarde. Esta alta humedad, combinada con las condiciones nubladas, podría generar una sensación de frío, especialmente en las primeras horas del día. A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura se mantenga en torno a los 12 grados, lo que podría resultar en un ambiente algo incómodo para quienes no estén adecuadamente abrigados.

En cuanto a la precipitación, se prevé una probabilidad del 20% de lluvia ligera en las primeras horas, aumentando a un 65% entre las 7 y las 13 horas. Esto sugiere que es probable que se produzcan algunas lloviznas, especialmente en la mañana y a primera hora de la tarde, con acumulaciones de hasta 0.1 mm. Sin embargo, las condiciones de lluvia no serán intensas, lo que permitirá que las actividades al aire libre se realicen con precaución.

El viento soplará desde el noreste, con velocidades que oscilarán entre 2 y 10 km/h. Las rachas máximas se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 19 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica sea aún más fría. Es recomendable que los ciudadanos se vistan en capas y consideren llevar paraguas o impermeables si planean salir, especialmente durante las horas de mayor probabilidad de lluvia.

A medida que se acerque la tarde, el cielo permanecerá cubierto, y la visibilidad podría verse afectada por la bruma, especialmente en las zonas más bajas. La temperatura comenzará a descender nuevamente hacia la noche, alcanzando valores cercanos a los 6 grados. En resumen, el día en Silleda se caracterizará por un tiempo fresco y nublado, con posibilidades de lloviznas, lo que invita a la precaución y a estar preparados para las inclemencias del tiempo.

El día de hoy, 10 de marzo de 2026, Forcarei se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con una notable presencia de nubes altas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una temperatura que oscilará entre los 5 y 6 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta el 100% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de frío más intensa.

El día de hoy, 10 de marzo de 2026, Lalín se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con una mezcla de nubes y bruma a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una temperatura que oscilará entre los 4 y 5 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 93% en las primeras horas, lo que contribuirá a la sensación de frescor en el ambiente.

Hoy, 10 de marzo de 2026, Vila de Cruces se prepara para un día mayormente cubierto, con variaciones en la nubosidad a lo largo de las horas. Desde la madrugada, el cielo se presentará nuboso, con una temperatura que oscilará entre los 5 y 6 grados . A medida que avance la mañana, se espera que la nubosidad se mantenga, aunque se prevé que en algunos momentos se reduzca ligeramente, dando paso a intervalos de nubes altas.

