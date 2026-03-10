El tiempo en Sanxenxo: previsión meteorológica para hoy, martes 10 de marzo

El día de hoy, 10 de marzo de 2026, Sanxenxo se presenta con un panorama mayormente nublado, con intervalos de nubes altas que dominarán gran parte de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, la temperatura se mantendrá en torno a los 8 grados, con ligeras variaciones a lo largo del día, alcanzando un máximo de 14 grados en las horas centrales. La sensación térmica podría ser algo más fresca debido a la humedad relativa, que se situará entre el 59% y el 86%, especialmente en las primeras horas.

A lo largo de la mañana, se espera que el cielo permanezca cubierto, con una probabilidad de precipitación del 25% entre la 1 y las 7 de la mañana, aunque no se anticipan lluvias significativas. A medida que avance el día, la probabilidad de lluvia se mantendrá baja, con un leve aumento a un 30% entre la 1 y las 7 de la tarde, y un 70% entre las 7 y la 1 de la madrugada del día siguiente. Sin embargo, las precipitaciones previstas son escasas, con acumulaciones que no superarán los 0.1 mm.

El viento soplará desde el noreste durante la mañana, con velocidades que oscilarán entre los 6 y 10 km/h. A medida que el día avance, la dirección del viento cambiará hacia el oeste, aumentando su intensidad, alcanzando ráfagas de hasta 23 km/h en las horas de la tarde. Esto podría generar una sensación de frescor, especialmente en las zonas costeras.

La tarde se presentará con temperaturas que rondarán los 12 grados, y aunque el cielo seguirá cubierto, se espera que haya momentos de claridad. La humedad relativa comenzará a descender ligeramente, lo que podría hacer que la tarde se sienta un poco más agradable. Sin embargo, la combinación de viento y humedad podría hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros.

En resumen, Sanxenxo experimentará un día mayormente nublado, con temperaturas frescas y un leve riesgo de lluvia. Se recomienda a los residentes y visitantes que se preparen para un día fresco y húmedo, con la posibilidad de llevar un paraguas por si acaso. La tarde podría ofrecer algunos momentos de claridad, pero el viento y la humedad seguirán siendo protagonistas en el tiempo de la jornada.

El día de hoy, 10 de marzo de 2026, Bueu se despertará con un ambiente mayormente nublado, aunque se esperan algunos momentos de sol. Durante las primeras horas de la mañana, el cielo estará poco nuboso, con temperaturas que rondarán los 8 grados. A medida que avance la jornada, las nubes altas comenzarán a dominar el cielo, especialmente en las horas centrales del día, donde la temperatura alcanzará un máximo de 14 grados.

Hoy, 10 de marzo de 2026, Marín se despertará con un cielo mayormente cubierto, aunque se esperan intervalos de nubes altas a lo largo del día. Las temperaturas oscilarán entre los 6 y 15 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales de la jornada. La mañana comenzará fresca, con temperaturas alrededor de 7 grados, y se espera que durante la tarde se eleven hasta los 15 grados, proporcionando un ambiente relativamente templado.

El día de hoy, 10 de marzo de 2026, en Meaño, se espera un tiempo variado a lo largo de las horas. Desde la madrugada, el cielo se presentará poco nuboso, con temperaturas que rondarán los 8 grados . A medida que avance la mañana, las nubes altas comenzarán a dominar el panorama, manteniendo una temperatura estable de 7 a 8 grados.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-09T20:57:11.