El tiempo en Salvaterra de Miño: previsión meteorológica para hoy, martes 10 de marzo

El día de hoy, 10 de marzo de 2026, Salvaterra de Miño se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con la presencia de niebla en las primeras horas de la mañana. Desde la medianoche hasta las 8 de la mañana, la visibilidad será reducida debido a la niebla, lo que podría afectar la circulación en las carreteras. Las temperaturas durante este periodo oscilarán entre los 5 y 7 grados , manteniendo un ambiente fresco y húmedo.

A medida que avance la mañana, la niebla dará paso a un cielo muy nuboso, con temperaturas que alcanzarán los 8 grados a las 10 de la mañana. La humedad relativa se mantendrá alta, rondando el 85%, lo que contribuirá a una sensación térmica más fría. A partir del mediodía, se espera que la temperatura suba ligeramente, alcanzando los 12 grados a la 1 de la tarde, mientras que la nubosidad se mantendrá.

Durante la tarde, el cielo seguirá cubierto con nubes altas, y la temperatura alcanzará su máximo de 17 grados a las 3 de la tarde. Sin embargo, la probabilidad de precipitación se mantendrá baja, con un 5% de posibilidad de lluvia entre la 1 y las 7 de la tarde. A pesar de esto, se recomienda estar atentos a posibles cambios en el tiempo, ya que la probabilidad de tormenta es también baja, con un 0% de posibilidad en las horas de la tarde.

El viento será moderado, con rachas que alcanzarán hasta 27 km/h desde el noroeste en las horas de la tarde, lo que podría generar una sensación de frescura adicional. A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 10 grados a las 9 de la noche. La humedad aumentará, alcanzando el 87%, lo que podría hacer que la noche se sienta más fría.

En resumen, el día en Salvaterra de Miño se caracterizará por un tiempo fresco y nublado, con niebla en las primeras horas y temperaturas que oscilarán entre los 5 y 17 grados. Aunque la probabilidad de lluvia es baja, se recomienda precaución al conducir debido a la niebla matutina.

El día de hoy, 10 de marzo de 2026, As Neves se verá afectada por un tiempo mayormente brumoso durante las primeras horas de la mañana. A partir de la medianoche y hasta las 8 de la mañana, la visibilidad se verá reducida debido a la bruma, con temperaturas que oscilarán entre los 6 y 7 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 90% en las primeras horas, lo que contribuirá a la sensación de frescor.

Hoy, 10 de marzo de 2026, Ponteareas se despertará bajo un manto de niebla que persistirá durante las primeras horas de la mañana. Desde la medianoche hasta las 7 de la mañana, la visibilidad se verá reducida debido a la niebla, con temperaturas que oscilarán entre los 5 y 7 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta el 91% en las primeras horas, lo que contribuirá a la sensación de frío.

El día de hoy, 10 de marzo de 2026, Salceda de Caselas se verá afectada por condiciones meteorológicas mayormente nubladas, con una notable presencia de niebla durante las primeras horas de la mañana. Desde la medianoche hasta las 8 de la mañana, la niebla será la protagonista, lo que podría dificultar la visibilidad en las carreteras y calles del municipio. Se recomienda a los conductores extremar precauciones y reducir la velocidad al desplazarse.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-09T20:57:11.