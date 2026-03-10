El tiempo en Salceda de Caselas: previsión meteorológica para hoy, martes 10 de marzo

El día de hoy, 10 de marzo de 2026, Salceda de Caselas se verá afectada por condiciones meteorológicas mayormente nubladas, con una notable presencia de niebla durante las primeras horas de la mañana. Desde la medianoche hasta las 8 de la mañana, la niebla será la protagonista, lo que podría dificultar la visibilidad en las carreteras y calles del municipio. Se recomienda a los conductores extremar precauciones y reducir la velocidad al desplazarse.

A medida que avance la mañana, la niebla dará paso a nubes altas, que dominarán el cielo hasta la tarde. Las temperaturas durante la mañana oscilarán entre los 5 y 7 grados , lo que mantendrá un ambiente fresco. La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 87% en las primeras horas, lo que contribuirá a la sensación de frío.

A partir de las 13:00 horas, se espera un ligero aumento en la temperatura, que podría llegar hasta los 15 grados . Sin embargo, el cielo seguirá cubierto por nubes altas, lo que limitará la incidencia de la luz solar. La probabilidad de precipitación es baja durante todo el día, con un 0% de posibilidades hasta las 13:00 horas, aumentando ligeramente a un 5% entre las 13:00 y las 19:00 horas, y alcanzando un 35% en la franja horaria de 19:00 a 01:00. Esto sugiere que, aunque no se anticipan lluvias significativas, podrían presentarse algunas gotas al final de la jornada.

El viento soplará de dirección noreste, con velocidades que oscilarán entre los 4 y 12 km/h en las primeras horas, aumentando gradualmente hasta alcanzar rachas de hasta 27 km/h por la tarde. Esta brisa podría hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros, especialmente en las horas más frescas del día.

En cuanto a la visibilidad, se espera que mejore a medida que la niebla se disipe, pero las nubes altas podrían seguir generando un ambiente gris y opaco. La puesta de sol se producirá a las 19:35, momento en el que las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando valores cercanos a los 9 grados por la noche.

En resumen, el día en Salceda de Caselas se caracterizará por un inicio nublado y fresco, con una ligera posibilidad de lluvia hacia la tarde, y un viento moderado que podría hacer que la sensación térmica sea más fría.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 10 de marzo de 2026, O Porriño se despertará con un cielo despejado en las primeras horas de la mañana, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada luminoso. A medida que avance el día, se espera que el cielo se mantenga mayormente poco nuboso, con la presencia de nubes altas que no afectarán significativamente la visibilidad ni la luminosidad del sol. Las temperaturas oscilarán entre los 6 y 16 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales de la tarde, lo que sugiere un ambiente templado y agradable para actividades al aire libre.

El día de hoy, 10 de marzo de 2026, Salvaterra de Miño se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con la presencia de niebla en las primeras horas de la mañana. Desde la medianoche hasta las 8 de la mañana, la visibilidad será reducida debido a la niebla, lo que podría afectar la circulación en las carreteras. Las temperaturas durante este periodo oscilarán entre los 5 y 7 grados , manteniendo un ambiente fresco y húmedo.

El día de hoy, 10 de marzo de 2026, Tui se presentará con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la mañana, con temperaturas que oscilarán entre los 6 y 7 grados . A medida que avance la jornada, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando hasta 16 grados en las horas centrales del día. Sin embargo, la sensación térmica podría ser un poco más fresca debido a la presencia de vientos moderados.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-09T20:57:11.