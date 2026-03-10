El tiempo en Ribadumia: previsión meteorológica para hoy, martes 10 de marzo

El día de hoy, 10 de marzo de 2026, Ribadumia se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con variaciones en la temperatura y la probabilidad de precipitaciones. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará poco nuboso, pero a medida que avance el día, se espera un aumento en la nubosidad, con predominancia de nubes altas y momentos de cielo cubierto.

Las temperaturas oscilarán entre los 7 y 15 grados . En las primeras horas, se registrarán mínimas de 7 a 8 grados, alcanzando un máximo de 15 grados hacia la tarde. Este rango de temperaturas sugiere un día fresco, ideal para actividades al aire libre, aunque se recomienda llevar abrigo, especialmente en las horas más frías de la mañana y la noche.

La humedad relativa será notablemente alta, comenzando en un 76% por la mañana y alcanzando hasta un 85% en las horas de la tarde y la noche. Esta alta humedad puede hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros, por lo que es aconsejable vestirse en capas para mayor comodidad.

En cuanto a las precipitaciones, la probabilidad de lluvia es baja durante la mayor parte del día, con un 10% de probabilidad en las primeras horas y un aumento a un 20% en la tarde. Sin embargo, se prevé que hacia la tarde y la noche, la posibilidad de lluvias ligeras aumente, especialmente entre las 19:00 y 21:00 horas, cuando se espera una ligera precipitación de 0.1 mm. Esto podría ser suficiente para mojar el suelo, por lo que es recomendable llevar un paraguas si se planea salir.

El viento será moderado, con velocidades que oscilarán entre 3 y 11 km/h, predominando del oeste y noroeste. Las ráfagas más fuertes se sentirán en las horas centrales del día, alcanzando hasta 24 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica sea aún más fresca.

En resumen, Ribadumia experimentará un día mayormente nublado con temperaturas frescas y una baja probabilidad de lluvia, que podría aumentar hacia la tarde. La alta humedad y el viento moderado contribuirán a una sensación de frescura, por lo que se aconseja a los residentes y visitantes que se preparen adecuadamente para disfrutar del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-09T20:57:11.