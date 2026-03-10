El tiempo en Redondela: previsión meteorológica para hoy, martes 10 de marzo

El día de hoy, 10 de marzo de 2026, Redondela se despertará con un cielo despejado que se mantendrá mayormente durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera un aumento en la nubosidad, con la presencia de nubes altas que comenzarán a dominar el cielo a partir de la segunda mitad de la mañana. Las temperaturas oscilarán entre los 6 y 17 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día, cuando se prevé que el termómetro marque alrededor de 17 grados.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 77% por la mañana y descendiendo a un 53% hacia la tarde. Esto sugiere que, aunque el día será mayormente seco, la sensación de frescura persistirá, especialmente en las primeras horas. A lo largo de la tarde, la temperatura comenzará a descender gradualmente, alcanzando los 12 grados hacia el final del día.

En cuanto a las precipitaciones, no se anticipa lluvia significativa durante la mayor parte del día, con valores de precipitación que se mantendrán en cero hasta la tarde. Sin embargo, hacia la noche, existe una probabilidad del 55% de que se produzcan algunas lluvias ligeras, especialmente entre las 19:00 y 01:00 horas. Esto podría traer un ligero alivio a la sequedad del ambiente, aunque se espera que la cantidad de lluvia sea escasa.

El viento soplará desde el este, con velocidades que oscilarán entre 5 y 12 km/h en las primeras horas, aumentando ligeramente a medida que avanza el día. En la tarde, se prevé que el viento alcance ráfagas de hasta 23 km/h, especialmente en las horas cercanas al ocaso. Esto podría generar una sensación de frescura, sobre todo al caer la tarde y durante la noche.

La probabilidad de tormentas es baja, con un 5% de posibilidad en las primeras horas del día y ninguna expectativa de actividad eléctrica durante el resto de la jornada. A medida que se acerque la noche, el cielo se cubrirá más, y la temperatura descenderá a niveles más frescos, rondando los 8 grados hacia la medianoche.

En resumen, Redondela disfrutará de un día mayormente soleado y cálido, con un aumento de nubes hacia la tarde y la posibilidad de algunas lluvias ligeras por la noche.

El día de hoy, 10 de marzo de 2026, se espera un tiempo mayormente despejado en Pazos de Borbén durante las primeras horas de la jornada. A partir de la medianoche, el cielo estará despejado (11n) y poco nuboso (12n) hasta las 20:00 horas, lo que permitirá disfrutar de un día soleado y agradable. Las temperaturas oscilarán entre los 6 y 14 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales de la tarde, alrededor de las 15:00 horas, cuando se prevé que la temperatura llegue a los 14 grados.

El día de hoy, 10 de marzo de 2026, Soutomaior se despertará con un cielo despejado en las primeras horas de la mañana, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada luminoso. A medida que avance el día, se espera que el cielo se mantenga mayormente poco nuboso, con algunas nubes altas que podrían aparecer en el horizonte, especialmente durante la tarde. Las temperaturas oscilarán entre los 6 y 16 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día, lo que sugiere un ambiente fresco pero agradable.

Hoy, 10 de marzo de 2026, el tiempo en Vilaboa se presenta con un panorama mayormente nublado, especialmente durante las horas de la tarde y la noche. Desde la madrugada hasta las primeras horas del día, el cielo estará poco nuboso, con temperaturas que oscilarán entre los 6 y 7 grados . A medida que avance la mañana, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando hasta 11 grados en las horas centrales del día.

