El tiempo en Pontevedra: previsión meteorológica para hoy, martes 10 de marzo

El día de hoy, 10 de marzo de 2026, en Pontevedra, se espera un tiempo mayormente nublado con algunas variaciones a lo largo de las horas. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, con temperaturas que rondarán los 7 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 84%, lo que puede generar una sensación de frescor en el ambiente.

A medida que avance la mañana, las nubes comenzarán a aumentar, y se prevé que el cielo se cubra con nubes altas. Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 6 y 8 grados . La probabilidad de precipitación es baja en las primeras horas, con un 10% de posibilidad de lluvia entre la 1 y las 7 de la mañana.

Durante la tarde, el cielo se tornará más cubierto, con temperaturas que alcanzarán un máximo de 16 grados . La humedad relativa comenzará a descender, pero se mantendrá en niveles moderados, alrededor del 66%. La probabilidad de lluvia aumentará a un 65% entre las 7 y la 9 de la noche, lo que sugiere que es posible que se produzcan algunas lluvias escasas. La precipitación esperada es de aproximadamente 0.1 mm, lo que indica que, aunque la lluvia puede ser ligera, es recomendable llevar un paraguas si se planea salir.

El viento soplará de dirección variable, predominando del noreste y este, con velocidades que oscilarán entre 2 y 11 km/h. Las rachas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 26 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más fresca de lo que indican los termómetros.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 10 grados . La probabilidad de tormentas es baja, con un 5% de posibilidad entre las 7 y las 9 de la noche. Sin embargo, es importante estar atentos a las condiciones meteorológicas, ya que el tiempo puede cambiar rápidamente.

En resumen, Pontevedra experimentará un día mayormente nublado con temperaturas frescas y una probabilidad moderada de lluvia por la tarde. Se recomienda a los ciudadanos que se preparen para un tiempo variable y que tomen precauciones si planean actividades al aire libre.

El día de hoy, 10 de marzo de 2026, Barro se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con variaciones en la temperatura y la posibilidad de precipitaciones ligeras. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, pero a medida que avance el día, las nubes altas dominarán el panorama, especialmente durante la mañana y la tarde.

Hoy, 10 de marzo de 2026, Marín se despertará con un cielo mayormente cubierto, aunque se esperan intervalos de nubes altas a lo largo del día. Las temperaturas oscilarán entre los 6 y 15 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales de la jornada. La mañana comenzará fresca, con temperaturas alrededor de 7 grados, y se espera que durante la tarde se eleven hasta los 15 grados, proporcionando un ambiente relativamente templado.

El día de hoy, 10 de marzo de 2026, Poio se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con variaciones en la cobertura del cielo a lo largo de las horas. Desde la madrugada, el cielo se presentará poco nuboso, pero a medida que avance la mañana, las nubes altas comenzarán a dominar el panorama, especialmente entre las 01:00 y las 07:00 horas. A partir de las 08:00, la situación se mantendrá con nubes altas, aunque se espera que hacia el mediodía y la tarde, la cobertura se torne más densa, alcanzando un estado cubierto entre las 16:00 y las 21:00 horas.

