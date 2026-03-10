El tiempo en Pontecesures: previsión meteorológica para hoy, martes 10 de marzo

El día de hoy, 10 de marzo de 2026, Pontecesures se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con variaciones en la cobertura del cielo a lo largo de las horas. Desde la madrugada hasta la mañana, el cielo estará poco nuboso, pero a medida que avance el día, se espera un aumento en la nubosidad, alcanzando un estado cubierto en las horas centrales. Las nubes altas dominarán el cielo durante la mayor parte de la jornada, lo que podría limitar la visibilidad del sol.

En cuanto a las temperaturas, se prevé un inicio fresco, con valores que rondan los 7 grados en las primeras horas. A medida que el día progrese, la temperatura irá en aumento, alcanzando un máximo de 16 grados en la tarde. Sin embargo, al caer la noche, se espera que las temperaturas desciendan nuevamente, situándose alrededor de los 11 grados hacia el final del día.

La humedad relativa será notablemente alta, comenzando en un 81% por la mañana y descendiendo ligeramente a lo largo del día, aunque se mantendrá en niveles elevados, especialmente en las horas de la tarde y la noche. Esto podría generar una sensación de bochorno, a pesar de las temperaturas moderadas.

En cuanto a las precipitaciones, la probabilidad de lluvia aumentará hacia la tarde, con un 30% de probabilidad entre las 13:00 y las 19:00 horas. Aunque las lluvias no se anticipan como intensas, se prevén algunas gotas dispersas, especialmente en la tarde y la noche, con acumulaciones que podrían llegar a ser de hasta 0.3 mm. La posibilidad de tormentas es baja, con un 20% de probabilidad en las horas de la tarde.

El viento soplará predominantemente del sureste, con velocidades que oscilarán entre los 1 y 8 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 24 km/h, lo que podría generar una sensación de frescor, especialmente en combinación con la alta humedad.

En resumen, Pontecesures experimentará un día mayormente nublado, con temperaturas frescas y una probabilidad moderada de lluvias hacia la tarde. Los residentes deben estar preparados para un tiempo variable y llevar consigo un paraguas, especialmente si planean actividades al aire libre.

El día de hoy, 10 de marzo de 2026, Catoira se verá afectada por un tiempo variado a lo largo de las diferentes horas del día. Desde la madrugada, el cielo se presentará poco nuboso, con temperaturas que rondarán los 7 grados . A medida que avance la mañana, las nubes altas comenzarán a dominar el cielo, manteniendo las temperaturas estables entre 7 y 9 grados.

Hoy, 10 de marzo de 2026, Cuntis se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con variaciones en la cobertura del cielo a lo largo del día. Durante las primeras horas de la mañana, se espera un cielo poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada más despejado. Sin embargo, a medida que avance la mañana, las nubes altas comenzarán a dominar el panorama, especialmente entre las 01:00 y las 07:00, lo que podría dar lugar a una sensación de mayor frescura.

Hoy, 10 de marzo de 2026, Valga se prepara para un día mayormente nublado, con variaciones en la temperatura y la posibilidad de algunas precipitaciones. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, pero a medida que avance el día, las nubes altas comenzarán a dominar el panorama. Durante la mañana, las temperaturas se mantendrán frescas, rondando los 7 grados, aumentando ligeramente a 8 grados hacia el mediodía.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-09T20:57:11.