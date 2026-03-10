El tiempo en Ponteareas: previsión meteorológica para hoy, martes 10 de marzo

Hoy, 10 de marzo de 2026, Ponteareas se despertará bajo un manto de niebla que persistirá durante las primeras horas de la mañana. Desde la medianoche hasta las 7 de la mañana, la visibilidad se verá reducida debido a la niebla, con temperaturas que oscilarán entre los 5 y 7 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta el 91% en las primeras horas, lo que contribuirá a la sensación de frío.

A medida que avance la mañana, la niebla dará paso a una bruma ligera a partir de las 8 de la mañana, aunque las nubes altas comenzarán a dominar el cielo. Las temperaturas se mantendrán estables, rondando los 7 grados, y la humedad comenzará a descender ligeramente, situándose en torno al 85%. A lo largo de la mañana, no se prevén precipitaciones, lo que permitirá que los habitantes de Ponteareas realicen sus actividades diarias sin preocupaciones por la lluvia.

Durante la tarde, el cielo se tornará más nuboso, con nubes altas predominando hasta las 5 de la tarde. Las temperaturas alcanzarán su punto máximo en torno a los 17 grados, ofreciendo un respiro del frío matutino. Sin embargo, la sensación térmica podría ser algo más fresca debido a la humedad y al viento que soplará del sur a una velocidad de hasta 11 km/h. La probabilidad de precipitación se mantendrá en un 0% hasta las 7 de la tarde, lo que sugiere que el tiempo se mantendrá seco durante la mayor parte del día.

A medida que se acerque la noche, las nubes continuarán cubriendo el cielo, y las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 9 grados hacia las 9 de la noche. La humedad aumentará, llegando a un 90%, lo que podría generar una sensación de frescura al caer la noche. El viento, que soplará del noreste, podría alcanzar rachas de hasta 28 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros.

En resumen, Ponteareas experimentará un día mayormente nublado, con niebla en las primeras horas y temperaturas que oscilarán entre los 5 y 17 grados. La ausencia de precipitaciones y la presencia de viento moderado permitirán que los residentes disfruten de un día sin lluvias, aunque se recomienda abrigarse bien, especialmente por la mañana y al caer la noche.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 10 de marzo de 2026, Mondariz se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer a lo largo de la jornada. La temperatura en las primeras horas de la mañana se situará en torno a los 7 grados , descendiendo ligeramente a 6 grados durante la madrugada. A medida que avance el día, se espera un aumento gradual de la temperatura, alcanzando un máximo de 16 grados en la tarde, lo que proporcionará un ambiente templado y agradable.

El día de hoy, 10 de marzo de 2026, Salceda de Caselas se verá afectada por condiciones meteorológicas mayormente nubladas, con una notable presencia de niebla durante las primeras horas de la mañana. Desde la medianoche hasta las 8 de la mañana, la niebla será la protagonista, lo que podría dificultar la visibilidad en las carreteras y calles del municipio. Se recomienda a los conductores extremar precauciones y reducir la velocidad al desplazarse.

El día de hoy, 10 de marzo de 2026, Salvaterra de Miño se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con la presencia de niebla en las primeras horas de la mañana. Desde la medianoche hasta las 8 de la mañana, la visibilidad será reducida debido a la niebla, lo que podría afectar la circulación en las carreteras. Las temperaturas durante este periodo oscilarán entre los 5 y 7 grados , manteniendo un ambiente fresco y húmedo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-09T20:57:11.