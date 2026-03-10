El tiempo en Ponte Caldelas: previsión meteorológica para hoy, martes 10 de marzo

El día de hoy, 10 de marzo de 2026, Ponte Caldelas se despertará con un ambiente mayormente despejado, aunque a medida que avance la jornada, se espera un aumento en la nubosidad. Durante las primeras horas, el cielo estará despejado, con temperaturas que rondarán los 6 grados centígrados. A medida que el día progrese, la temperatura ascenderá ligeramente, alcanzando un máximo de 14 grados en las horas centrales de la tarde.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 80% por la mañana y descendiendo gradualmente a un 59% hacia la tarde. Esto puede generar una sensación de frescor, especialmente en las primeras horas del día. A partir del mediodía, se prevé que el cielo se cubra con nubes altas, lo que podría dar lugar a un ambiente más gris, aunque sin precipitaciones significativas. La probabilidad de lluvia es baja, con un 5% en las primeras horas y aumentando a un 25% en la tarde, aunque las lluvias, si se producen, serán escasas.

El viento soplará desde el norte y noreste, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 10 km/h, aumentando ligeramente en las horas de la tarde. Se espera que la racha máxima de viento alcance los 23 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca de lo que indican los termómetros.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se estima que será baja durante la mayor parte del día, con un 5% en las primeras horas y un 10% en la tarde. Sin embargo, hacia el final de la jornada, la probabilidad de tormentas podría aumentar ligeramente, alcanzando un 15% en las horas nocturnas.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 8 grados. El cielo permanecerá cubierto, y se prevé que la humedad aumente, lo que podría generar un ambiente más frío y húmedo. La puesta de sol se producirá a las 19:34, marcando el final de un día que, aunque comenzará con cielos despejados, terminará con un ambiente más nublado y fresco.

En resumen, Ponte Caldelas experimentará un día de temperaturas moderadas, con un inicio despejado que dará paso a un cielo más nublado y una ligera posibilidad de lluvia hacia la tarde y la noche.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 10 de marzo de 2026, se espera un tiempo mayormente despejado en Pazos de Borbén durante las primeras horas de la jornada. A partir de la medianoche, el cielo estará despejado (11n) y poco nuboso (12n) hasta las 20:00 horas, lo que permitirá disfrutar de un día soleado y agradable. Las temperaturas oscilarán entre los 6 y 14 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales de la tarde, alrededor de las 15:00 horas, cuando se prevé que la temperatura llegue a los 14 grados.

El día de hoy, 10 de marzo de 2026, Soutomaior se despertará con un cielo despejado en las primeras horas de la mañana, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada luminoso. A medida que avance el día, se espera que el cielo se mantenga mayormente poco nuboso, con algunas nubes altas que podrían aparecer en el horizonte, especialmente durante la tarde. Las temperaturas oscilarán entre los 6 y 16 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día, lo que sugiere un ambiente fresco pero agradable.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-09T20:57:11.