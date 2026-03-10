El tiempo en Poio: previsión meteorológica para hoy, martes 10 de marzo

El día de hoy, 10 de marzo de 2026, Poio se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con variaciones en la cobertura del cielo a lo largo de las horas. Desde la madrugada, el cielo se presentará poco nuboso, pero a medida que avance la mañana, las nubes altas comenzarán a dominar el panorama, especialmente entre las 01:00 y las 07:00 horas. A partir de las 08:00, la situación se mantendrá con nubes altas, aunque se espera que hacia el mediodía y la tarde, la cobertura se torne más densa, alcanzando un estado cubierto entre las 16:00 y las 21:00 horas.

En cuanto a la temperatura, se anticipa un inicio fresco con valores que oscilarán entre los 5 y 7 grados durante las primeras horas del día. A medida que avance la jornada, la temperatura irá en aumento, alcanzando un máximo de 15 grados hacia las 15:00 horas. Sin embargo, por la tarde, se espera un ligero descenso, estabilizándose en torno a los 10 grados hacia el final del día.

La humedad relativa se mantendrá alta, comenzando en un 84% en la madrugada y descendiendo gradualmente a un 66% hacia la tarde. Esto puede generar una sensación de frescor, especialmente en las horas más frías de la mañana.

Respecto a la precipitación, no se anticipan lluvias significativas durante la mayor parte del día, con valores de precipitación que se mantendrán en cero hasta las 21:00 horas. Sin embargo, hacia la noche, existe una probabilidad del 65% de que se registren lluvias escasas, lo que podría afectar las actividades al aire libre. La probabilidad de tormentas es baja, con un 5% de posibilidad en las horas nocturnas.

El viento soplará de dirección variable, predominando del noreste y este, con velocidades que oscilarán entre los 2 y 11 km/h. Las rachas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 26 km/h, lo que podría generar una sensación térmica más baja.

En resumen, Poio experimentará un día mayormente nublado, con temperaturas frescas que irán en aumento, y la posibilidad de lluvias escasas hacia la noche. Se recomienda a los residentes y visitantes estar preparados para un tiempo variable y considerar la posibilidad de llevar un paraguas si planean estar al aire libre más tarde en el día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-09T20:57:11.