El tiempo en Pazos de Borbén: previsión meteorológica para hoy, martes 10 de marzo

El día de hoy, 10 de marzo de 2026, se espera un tiempo mayormente despejado en Pazos de Borbén durante las primeras horas de la jornada. A partir de la medianoche, el cielo estará despejado (11n) y poco nuboso (12n) hasta las 20:00 horas, lo que permitirá disfrutar de un día soleado y agradable. Las temperaturas oscilarán entre los 6 y 14 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales de la tarde, alrededor de las 15:00 horas, cuando se prevé que la temperatura llegue a los 14 grados.

A medida que avanza el día, se espera un aumento en la nubosidad, con nubes altas predominando desde las 02:00 hasta las 17:00 horas. Sin embargo, no se anticipan precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% durante todo el día. Esto significa que los residentes y visitantes pueden planificar actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo.

La humedad relativa será alta en las primeras horas, alcanzando un 84% a las 00:00 horas, pero disminuirá gradualmente a lo largo del día, llegando a un 56% hacia las 16:00 horas. Esto puede hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca en la mañana, pero se espera que el tiempo se sienta más cómodo a medida que la humedad disminuye.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el norte y noreste, con velocidades que oscilarán entre 2 y 10 km/h en las primeras horas, aumentando a medida que avanza el día. La racha máxima de viento se registrará alrededor de las 16:00 horas, alcanzando los 23 km/h. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente en las horas de la tarde.

La probabilidad de tormentas es mínima, con un 0% en las primeras horas y un ligero aumento al 10% entre las 07:00 y las 13:00 horas, aunque no se espera que se materialicen. Por lo tanto, el día se presenta como una excelente oportunidad para disfrutar de actividades al aire libre, ya sea paseos, deportes o simplemente disfrutar del sol.

En resumen, el tiempo en Pazos de Borbén para hoy será mayormente soleado, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia, lo que lo convierte en un día ideal para disfrutar de la naturaleza y las actividades al aire libre.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 10 de marzo de 2026, Mondariz se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer a lo largo de la jornada. La temperatura en las primeras horas de la mañana se situará en torno a los 7 grados , descendiendo ligeramente a 6 grados durante la madrugada. A medida que avance el día, se espera un aumento gradual de la temperatura, alcanzando un máximo de 16 grados en la tarde, lo que proporcionará un ambiente templado y agradable.

El día de hoy, 10 de marzo de 2026, Redondela se despertará con un cielo despejado que se mantendrá mayormente durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera un aumento en la nubosidad, con la presencia de nubes altas que comenzarán a dominar el cielo a partir de la segunda mitad de la mañana. Las temperaturas oscilarán entre los 6 y 17 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día, cuando se prevé que el termómetro marque alrededor de 17 grados.

El día de hoy, 10 de marzo de 2026, Soutomaior se despertará con un cielo despejado en las primeras horas de la mañana, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada luminoso. A medida que avance el día, se espera que el cielo se mantenga mayormente poco nuboso, con algunas nubes altas que podrían aparecer en el horizonte, especialmente durante la tarde. Las temperaturas oscilarán entre los 6 y 16 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día, lo que sugiere un ambiente fresco pero agradable.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-09T20:57:11.